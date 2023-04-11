Жуткие наряды из вселенной "Алиса в Стране чудес" стали доступны в Dead by Daylight ©

Разработчики из Behaviour Interactive продолжают радовать игроков Dead by Daylight коллаборациями, и на сей раз добавили костюмы из вселенной "Алиса в Стране чудес". Теперь во внутриигровом магазине можно приобрести новые косметические наряды, среди которых “Пылкозлобный Бармаглот” для Художницы, “Красная королева” для Охотницы, “Чудесная Алиса” для выжившей Кейт Денсон, “Родом из Чешира” для Неи Кларссон и "Безумный шляпник" для Эйса Висконти.

“Здесь мы все безумны. Спуститесь в кроличью нору с новой коллекцией Dead by Daylight, вдохновленной «Алисой в Стране чудес» и включающей в себя костюмы для Художницы, Охотницы, Неи Карлссон, Кейт Денсон и Эйса Висконти”, — гласит описание к видеоролику.

В своем трейлере авторы продемонстрировали каждый из вышеперечисленных предметов, ознакомиться с которыми можно в конце новости.