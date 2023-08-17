Dead Island 2 расширит свою платформенную географию ©

Генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс объявил о том, что зомби-мясорубка Dead Island 2 в следующем году отправится покорять новую платформу. Правда, какую именно, он не уточнил. Но, учитывая, что игра уже успела выйти на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC (Epic Games Store), на ум, конечно же, приходит Switch. Либо же под новой платформой подразумевается PC-версия для Steam.

По заверениям Embracer, Dead Island 2 превзошла все ожидания, разойдясь миллионным тиражом за первые три дня продаж и двухмиллионным — за первый месяц.

Игра продолжает получать сильную накачку контентом. В разработке находятся сразу два сюжетных дополнения. Первое, Haus, выйдет в четвертом квартале 2023 года, а второе, SOLA Festival, — во втором квартале 2024 года. Оба аддона включены в Expansion Pass стоимостью 30 долларов.