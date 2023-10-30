Расширение Haus для Dead Island 2 получило новый геймплей

В апреле этого года, после непростого процесса разработки и всего, что могло пойти не так, состоялся релиз Dead Island 2, который в итоге весьма позитивно встретили игроки. Сейчас разработчик работает над двумя крупными расширениями для игры, первое из которых, под названием Haus, должно появиться в конце этой недели, 2 ноября.

В связи с приближением запуска основные новостные ресурсы уже получили возможность поиграть в расширение и представили несколько геймплеев, демонстрирующих некоторые из новых возможностей, которые ждут игроков.

События в Haus разворачиваются в совершенно новом месте - на таинственной и элегантной вилле в Малибу, где границы морали раздвинуты до предела. Это кошмарное место служит одновременно и убежищем, и машиной для лишения плоти и добычи души.

Игрокам предстоит пройти по безумному лабиринту биомов, где рациональная архитектура подменяется повествовательными пространствами, и сразиться с легионами зомби, используя различные новые виды оружия.

Dead Island 2: Haus выйдет 2 ноября для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X. Выход второго расширения под названием " SOLA Festival " запланирован на второй квартал 2024 года.