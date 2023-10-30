Расширение Haus для Dead Island 2 получило новый геймплей

В апреле этого года, после непростого процесса разработки и всего, что могло пойти не так, состоялся релиз Dead Island 2, который в итоге весьма позитивно встретили игроки. Сейчас разработчик работает над двумя крупными расширениями для игры, первое из которых, под названием Haus, должно появиться в конце этой недели, 2 ноября.
В связи с приближением запуска основные новостные ресурсы уже получили возможность поиграть в расширение и представили несколько геймплеев, демонстрирующих некоторые из новых возможностей, которые ждут игроков.
События в Haus разворачиваются в совершенно новом месте - на таинственной и элегантной вилле в Малибу, где границы морали раздвинуты до предела. Это кошмарное место служит одновременно и убежищем, и машиной для лишения плоти и добычи души.
Игрокам предстоит пройти по безумному лабиринту биомов, где рациональная архитектура подменяется повествовательными пространствами, и сразиться с легионами зомби, используя различные новые виды оружия.
Dead Island 2: Haus выйдет 2 ноября для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X. Выход второго расширения под названием " SOLA Festival " запланирован на второй квартал 2024 года.
Блин вместе с робокопом. ну как успеть всё то
Супер, игра хорошая,дубляж ещё русский было круто
игра скучная получилась
Веселее чем dying light 2
в плане геймплея да суперские анимации и физика но то что открой тот замок потом этот это так себе , в дайнг лайт 2 сюжет хороший а в этой игре его можно сказать и нету
dying light 2 духота
Сюжет? там духота полная. Типа мораль, но написано так уныло, какой то школоло писал сценарий и диалоги. Когда остров запустил кайфонул, все бодро и экшон, постоянный движ итд
И то, и другое имеет место быть, игры вполне себе имеют различия, поэтому подходят под разное настроение. Мне лично нравятся обе, везде есть плюсы и минусы, а устраивать спор между тем, что лучше - не вижу смысла.