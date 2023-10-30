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Dead Island 2 21.04.2023
8.2 1 700 оценок

Расширение Haus для Dead Island 2 получило новый геймплей

Gruz_
Новости

В апреле этого года, после непростого процесса разработки и всего, что могло пойти не так, состоялся релиз Dead Island 2, который в итоге весьма позитивно встретили игроки. Сейчас разработчик работает над двумя крупными расширениями для игры, первое из которых, под названием Haus, должно появиться в конце этой недели, 2 ноября.

В связи с приближением запуска основные новостные ресурсы уже получили возможность поиграть в расширение и представили несколько геймплеев, демонстрирующих некоторые из новых возможностей, которые ждут игроков.

События в Haus разворачиваются в совершенно новом месте - на таинственной и элегантной вилле в Малибу, где границы морали раздвинуты до предела. Это кошмарное место служит одновременно и убежищем, и машиной для лишения плоти и добычи души.

Игрокам предстоит пройти по безумному лабиринту биомов, где рациональная архитектура подменяется повествовательными пространствами, и сразиться с легионами зомби, используя различные новые виды оружия.

Dead Island 2: Haus выйдет 2 ноября для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X. Выход второго расширения под названием " SOLA Festival " запланирован на второй квартал 2024 года.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Блин вместе с робокопом. ну как успеть всё то

1
EvgeniiV

Супер, игра хорошая,дубляж ещё русский было круто

0
azusuguwa

игра скучная получилась

-1
Эдик Писюкович

Веселее чем dying light 2

4
azusuguwa Эдик Писюкович

в плане геймплея да суперские анимации и физика но то что открой тот замок потом этот это так себе , в дайнг лайт 2 сюжет хороший а в этой игре его можно сказать и нету

2
Артур Котовой

dying light 2 духота

2
Артур Котовой azusuguwa

Сюжет? там духота полная. Типа мораль, но написано так уныло, какой то школоло писал сценарий и диалоги. Когда остров запустил кайфонул, все бодро и экшон, постоянный движ итд

-2
Merelone Артур Котовой

И то, и другое имеет место быть, игры вполне себе имеют различия, поэтому подходят под разное настроение. Мне лично нравятся обе, везде есть плюсы и минусы, а устраивать спор между тем, что лучше - не вижу смысла.

3