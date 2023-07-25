Продюсер экранизации Death Stranding пообещал скорое появление "захватывающих новостей"

Несмотря на продолжающиеся забастовки, остановившие большинство производств в Голливуде, работа над крупными проектами продолжается, и в отношении одного из них появились обнадеживающие новости. Death Stranding, предполагаемая экранизация видеоигры Хидео Кодзимы, продолжает находиться на стадии подготовки, и продюсер Аллан Унгар сообщил несколько положительных новостей о фильме.
В беседе со Screen Rant Унгара спросили о ходе разработки фильма, и он, признав важность успеха для бастующих рабочих и его влияние на будущие проекты, сообщил, что работа над Death Stranding продолжается, и сообщил о скором появлении "очень интересных новостей", добавив, что Кодзима принимает активное участие в проекте.
Это невероятно, невероятно важное начинание для Кодзимы. Это его детище, это первый раз, когда он самостоятельно, как независимая студия, создал игру, и эта игра получила признание критиков, она стала очень плодовитой. К сожалению, из-за забастовки и всего того, что сейчас происходит в нашей индустрии, я не могу сказать так много, как хотелось бы, кроме того, что скоро появятся очень интересные новости, и мы невероятно рады тому, в каком направлении мы движемся. Я думаю, что это будет невероятный сюрприз не только для поклонников видеоигр, но и для кинозрителей, и вообще для зрителей, которые, как мне кажется, еще не видели ничего подобного. Кодзима участвует в каждом шаге.
Дожили, экранизация игры, где весь сюжет раскрывается в часовом кинце ближе к окончанию игры
Так. А почему «Гений» в забастовке не участвует? Он же сценарист.
А их кто то ждёт?)))