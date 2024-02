Вышел документальный фильм о Хидео Кодзиме и разработке Death Stranding

На Disney+ вышел документальный фильм Hideo Kojima: Connecting Worlds. Он рассказывает о подходе гейм-дизайнера к созданию игр, а также об основании независимой студии и разработке Death Stranding.

Продолжительность ленты составляет один час. Помимо Хидео Кодзимы в фильме также снялись его коллеги: Норман Ридус, Гильермо дель Торо, Джордж Миллер и другие.

Следующей игрой Kojima Productions станет Death Stranding 2: On The Beach. Ее релиз запланирован на 2025 год. На State of Play в феврале показали геймплейный трейлер сиквела, а позже Кодзима поделился его подробностями.