Асимметричный социальный хоррор Deceit 2 раскрывает дату выхода с новым трейлером

Пользуясь случаем на Fear Fest 2023, компания World Makers объявила, что Deceit 2, продолжение социальной хоррор-игры на выживание, будет доступна на PS5, Xbox Series и ПК 14 сентября.
Deceit 2 станет развитием асимметричной игры ужасов, предоставляя игрокам поистине устрашающую атмосферу, пронизывающую все аспекты игры. В Deceit 2 будет проведен масштабный пересмотр игровой механики, который создаст более напряженную и подозрительную атмосферу для игроков, которые попытаются выяснить, кто из их друзей является зараженным ужасом, преследующим их.