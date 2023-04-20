Deceit 2 2023 г.
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Авторы хоррора Deceit 2 получили более 4 млн долларов финансовой поддержки

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Новости

В феврале 2023 года World Makers анонсировала полноценный сиквел асимметричного хоррора Deceit, а ускорит разработку может серьезное пополнение бюджета. По заявлению представителей студии, они получили поддержку в размере четырех миллионов долларов, которые пойдут расширение команды, привлекая талантливых дизайнеров, создателей контента и так далее, а также на разработку Deceit 2.

Инвестор Арчи Стоунхилл из компании Makers Fund рассказал:

«World Makers более чем соответствует потенциалу, который мы в Makers Fund вместе с миллионами игроков уже давно видели в студии. Нам не терпится представить Deceit 2 глобальной аудитории ПК и консолей, а также захватывающие будущие игры от World Makers».

Разработчики же считают, что после успеха оригинальной части Deceit 2 может стать “эволюцией асимметричного игрового процесса в жанре хоррор”. Уже в этом году планируется запуск бета-тестирования, после которого может стать известна и официальная дата выхода.

Напомним, что Deceit 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
tvorog8088

Что за игра почему не слышал, я такие люблю.

А нет, это фигня сетевая, я думал сингл с сюжетом, такое нафиг не надо, попытки дбд копировать, кто им на это денег то дал вообще.

0
Hulk_Hogan000777

Вообще разные с дбд, как ты их сравнивал вообще?

1
Hitrus6

Чел игра вообще на DBD не похожа, эта игра скорее этакая интерпретация настольной Mafia.

0
tvorog8088 Hulk_Hogan000777

Навскидку, не углубляясь в материал.

0