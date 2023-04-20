Авторы хоррора Deceit 2 получили более 4 млн долларов финансовой поддержки ©

В феврале 2023 года World Makers анонсировала полноценный сиквел асимметричного хоррора Deceit, а ускорит разработку может серьезное пополнение бюджета. По заявлению представителей студии, они получили поддержку в размере четырех миллионов долларов, которые пойдут расширение команды, привлекая талантливых дизайнеров, создателей контента и так далее, а также на разработку Deceit 2.

Инвестор Арчи Стоунхилл из компании Makers Fund рассказал:

«World Makers более чем соответствует потенциалу, который мы в Makers Fund вместе с миллионами игроков уже давно видели в студии. Нам не терпится представить Deceit 2 глобальной аудитории ПК и консолей, а также захватывающие будущие игры от World Makers».

Разработчики же считают, что после успеха оригинальной части Deceit 2 может стать “эволюцией асимметричного игрового процесса в жанре хоррор”. Уже в этом году планируется запуск бета-тестирования, после которого может стать известна и официальная дата выхода.

Напомним, что Deceit 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.