Рэппер Ice-T заявил, что ему не заплатили за участие в Def Jam: Fight for NY

В начале-середине 2000-х годов серия Def Jam была одним из самых популярных файтингов. Построенная на движке AKI Engine из старых рестлинг-игр, Def Jam представляла рэперов Ice-T, DMX, Ludacris, Ghostface Killah и Busta Rhymes в роли бойцов с различными наборами движений, способностями и прочим.

Это серия, которую фанаты хотели возродить с момента выхода последней игры, Def Jam: Icon, вышедшей в 2007 году. К сожалению, прошло уже 17 лет, и не похоже, чтобы возрождение или даже ремейк были на горизонте.

В своем недавнем сообщении в Twitter, Ice-T высказался по поводу того, что серия так и не вернулась на новые консоли.

Многие спрашивают меня, почему эта игра не вышла на новых консолях. Может быть, потому, что им пришлось бы снова платить за права на озвучку и музыку. Может быть?

В ответ на это Ice-T заявил, что ему не заплатили за участие в Def Jam: Fight for NY, и не помнит, чтобы кому-то из других лицензированных хип-хоп артистов тоже платили.

Вот в чем большая проблема. Я не думаю, что они заплатили кому-то из нас хоть что-то за участие в той оригинальной игре. Я знаю, что не получил никаких существенных денег. Это была ситуация, когда ты не хотел оставаться вне игры.