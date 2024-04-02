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Delta Force: Hawk Ops 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.1 46 оценок

Свежий геймплей Delta Force: Hawk Ops показывает управление тяжелой техникой

Gutsz
Новости

В Китае продолжается тестирование сетевых возможностей многообещающего шутера Delta Force: Hawk Ops. Разработчики по-прежнему держат в секрете дату релиза бесплатной игры, однако утечки с закрытых ЗБТ позволяют уже сейчас ознакомиться с игрой. Новая порция геймплея Delta Force: Hawk Ops демонстрирует управление тяжелой техникой и масштаб режима Havoc Warfare.

В игровом режиме Havoc Warfare игрокам предстоит объединиться в небольшие отряды и отправиться на масштабные карты, где можно использовать танки, вертолеты и другую военную технику. Главной задачей игроков станет захват точек, подобно известной серии Battlefield. Еще одним сходством с этой игрой станет проработанная разрушаемость некоторых зданий.

Delta Force: Hawk Ops создается силами разработчиков из TiMi Studios. Шутер обещает стать бесплатным и выйти одновременно на ПК, консолях и мобильных платформах. К сожалению, дата его релиза остается неизвестной.

1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Сергей Оленичев

Выглядит не плохо для бесплатного шутана аля бателфилд на всех платформах

2
dima_answer

подобие батлы

1
1barac9U7ada7

опять читаки на вертолётиках будут честным игрокам нервы трепать аля батла4)

1
askazanov

Ну круто! Молодцы! Эту нишу надо занимать, тем более если, ещё и на смартах выйдет с хорошей оптимизацией, да ещё и бесплатно и там и там - цены им не будет!!!! Раз эти с батлой не хотят нас слушать и видеть что происходит в игровой индустрии, чего не хватает...

1
askazanov

Будет хороший успех, если получится с оптимизацией, и запилить игру с различной техникой, и хорошим управлением, да ещё про современные военные конфликты!!!

1
BushmasterFireArms

даже и до батлы 2042 не дотягивает

-3
flaur74

Хз ,по моему эта игра даже по анимациям 2042 уделывает )

2