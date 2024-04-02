Свежий геймплей Delta Force: Hawk Ops показывает управление тяжелой техникой

В Китае продолжается тестирование сетевых возможностей многообещающего шутера Delta Force: Hawk Ops. Разработчики по-прежнему держат в секрете дату релиза бесплатной игры, однако утечки с закрытых ЗБТ позволяют уже сейчас ознакомиться с игрой. Новая порция геймплея Delta Force: Hawk Ops демонстрирует управление тяжелой техникой и масштаб режима Havoc Warfare.
В игровом режиме Havoc Warfare игрокам предстоит объединиться в небольшие отряды и отправиться на масштабные карты, где можно использовать танки, вертолеты и другую военную технику. Главной задачей игроков станет захват точек, подобно известной серии Battlefield. Еще одним сходством с этой игрой станет проработанная разрушаемость некоторых зданий.
Delta Force: Hawk Ops создается силами разработчиков из TiMi Studios. Шутер обещает стать бесплатным и выйти одновременно на ПК, консолях и мобильных платформах. К сожалению, дата его релиза остается неизвестной.
Выглядит не плохо для бесплатного шутана аля бателфилд на всех платформах
подобие батлы
опять читаки на вертолётиках будут честным игрокам нервы трепать аля батла4)
Ну круто! Молодцы! Эту нишу надо занимать, тем более если, ещё и на смартах выйдет с хорошей оптимизацией, да ещё и бесплатно и там и там - цены им не будет!!!! Раз эти с батлой не хотят нас слушать и видеть что происходит в игровой индустрии, чего не хватает...
Будет хороший успех, если получится с оптимизацией, и запилить игру с различной техникой, и хорошим управлением, да ещё про современные военные конфликты!!!
даже и до батлы 2042 не дотягивает
Хз ,по моему эта игра даже по анимациям 2042 уделывает )