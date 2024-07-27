Сентябрьское обновление Crossout позволит игрокам конструировать двуногие боевые машины

Gaijin Entertainment анонсировала новое обновление для постапокалиптического онлайн-экшена Crossout. В сентябре разработчики намерены добавить в игру новый тип ходовой части — вертикальные меха-ноги.

Благодаря появлению меха-ног игроки получат возможность конструировать гигантских двуногих боевых роботов. Напомним, что Crossout позволяет создавать технику из сотен различных деталей, а затем отправляться на ней в бой. Теперь же на полях сражений появятся не только привычные колёсные и гусеничные машины, но и величественно шагающие мехи, что, вероятно, существенно изменит расстановку сил в Пустоши.

Однако стоит отметить, что ходячие боевые роботы будут доступны не во всех режимах. Разработчики уточняют: новый тип техники можно будет использовать только там, где уже разрешены бронелёты. При этом сами режимы не останутся неизменными — их ждёт обновление, которое, по словам представителей Gaijin Entertainment, сделает игровой процесс «ещё безумнее».

Кроме того, создатели игры обещают раскрыть более подробную информацию о грядущих изменениях в ближайшее время. Следить за новостями можно будет в дневниках разработки на официальном сайте Crossout.