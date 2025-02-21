Steam заблокировал игру Desert Stalker по требованию Роскомнадзора

Онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam заблокировал для россиян игру Desert Stalker, содержавшую запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), ограничение работы сервиса не планируется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, на интернет-странице Steam, посвященной игре Desert Stalker, были выявлены материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

"Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, неудаленные по требованию Роскомнадзора. Ограничение работы сервиса не планируется", - сообщили в ведомстве.