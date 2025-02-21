Steam заблокировал игру Desert Stalker по требованию Роскомнадзора

Онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam заблокировал для россиян игру Desert Stalker, содержавшую запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), ограничение работы сервиса не планируется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
По данным ведомства, на интернет-странице Steam, посвященной игре Desert Stalker, были выявлены материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.
"Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, неудаленные по требованию Роскомнадзора. Ограничение работы сервиса не планируется", - сообщили в ведомстве.
Эх. Этого будет ток больше. У нас сток гнид появилось. Которые доносы пишут. Вон с игрой зайчик. Там чел вымогает деньги у создателей игры. А когда получил отказ. Начал писать доносы в прокуратуру, тип на нетрадиционный контент и пропаганду лгбт. Гниды почувствовали что можно абузить людоедскую систему.
И правильно кто валит на тот же кипр, иначе их ждет вот такое.
Что это вообще за игра ? Артхаус какой та, таких игр в стиме полно.
нет не полно таких игр как эта по пальцам одной руки можно пересчитать
эрогэ про инцест (так что блок закономерен)
3 раза ее прошел, жесткие сцены с отрыванием конечностей есть, сцены секса есть, но вот пропаганды лгбт там нет, хз что там роскомнадзор нашел
Сингапур мне пох )) и ибала я вас РКН )))
Чет не понял, чем эта порнушная игра отличается от других порнушных игр, которые не заблокированы? Или это кто-то жалобу конкретно на эту игру кинул?
У активных пользователей стима из России давно регион изменен, так что роскомтрясуны лишь рекламу игре сделали на весь игровой рунет
Какой у тебя регион в Steam?
не Россия
Согласен. Только интерес появился, чего там такого. По скриншотам ЛГБТ я там не увидел. Но увидел, что это новела, что оттолкнуло.
Явно не Ру
Tак в стиме очень много игр для России заблокированы. Типа Ведьмака или ГТА. Видимо, там тоже пропаганда. Молодцы, блюдут наши духовные скрепушки.
удар в псину
Это они так почву прощупывают, они так до каждой игры докапываться будут, пока в стиме только смута не останется
А она там есть?
Что-то не помню там ЛГБТ, они имеют в виду тройничок МЖЖ? Так это не считается)
как же хорошо иметь другой регион
тебя не заботят ни санкции, ни выдумки ркн