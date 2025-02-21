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Desert Stalker 13.12.2024
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
7.3 6 оценок

Steam заблокировал игру Desert Stalker по требованию Роскомнадзора

Simple Jack
Новости

Онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam заблокировал для россиян игру Desert Stalker, содержавшую запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), ограничение работы сервиса не планируется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, на интернет-странице Steam, посвященной игре Desert Stalker, были выявлены материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

"Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, неудаленные по требованию Роскомнадзора. Ограничение работы сервиса не планируется", - сообщили в ведомстве.
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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Norgar

Эх. Этого будет ток больше. У нас сток гнид появилось. Которые доносы пишут. Вон с игрой зайчик. Там чел вымогает деньги у создателей игры. А когда получил отказ. Начал писать доносы в прокуратуру, тип на нетрадиционный контент и пропаганду лгбт. Гниды почувствовали что можно абузить людоедскую систему.

И правильно кто валит на тот же кипр, иначе их ждет вот такое.

4
kotasha

Что это вообще за игра ? Артхаус какой та, таких игр в стиме полно.

1
Nodas

нет не полно таких игр как эта по пальцам одной руки можно пересчитать

-1
Sucy Manbavaran

эрогэ про инцест (так что блок закономерен)

0
Nodas

3 раза ее прошел, жесткие сцены с отрыванием конечностей есть, сцены секса есть, но вот пропаганды лгбт там нет, хз что там роскомнадзор нашел

1
Анна Кранцове

Сингапур мне пох )) и ибала я вас РКН )))

1
ArexSOnk

Чет не понял, чем эта порнушная игра отличается от других порнушных игр, которые не заблокированы? Или это кто-то жалобу конкретно на эту игру кинул?

1
Kamishini1993

У активных пользователей стима из России давно регион изменен, так что роскомтрясуны лишь рекламу игре сделали на весь игровой рунет

0
Tiger Goose

Какой у тебя регион в Steam?

-1
Kamishini1993 Tiger Goose

не Россия

0
Алан Битаров

Согласен. Только интерес появился, чего там такого. По скриншотам ЛГБТ я там не увидел. Но увидел, что это новела, что оттолкнуло.

0
Алан Битаров Tiger Goose

Явно не Ру

0
Mankar Camoran

Tак в стиме очень много игр для России заблокированы. Типа Ведьмака или ГТА. Видимо, там тоже пропаганда. Молодцы, блюдут наши духовные скрепушки.

0
RASTA PAHAN

удар в псину

-1
Braini Shy

Это они так почву прощупывают, они так до каждой игры докапываться будут, пока в стиме только смута не останется

-1
molotvedim

А она там есть?

0
molotvedim

Что-то не помню там ЛГБТ, они имеют в виду тройничок МЖЖ? Так это не считается)

-2
My life is a game

как же хорошо иметь другой регион
тебя не заботят ни санкции, ни выдумки ркн

-6