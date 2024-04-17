Обновление Destiny 2 7.3.6.1 теперь доступно для всех игроков

Bungie выпускает обновление 7.3.6.1 для Destiny 2, вносящее еще одну волну настроек и изменений в различные действия, включая исправление популярного эксплойта в миссии The Whisper. Помимо нового обновления, на этой неделе в арсенал Destiny 2 были добавлены два дополнительных оружия BRAVE .
Хотя патч 7.3.6.1 для Destiny 2 не такой крупный, как обновление 7.3.6, которое было выпущено в начале этого месяца, он все же внес ряд важных изменений в игру. Были расширены штрафы за выход из матча, которые теперь применяются на уровне учетной записи, а не персонажа, что делает штрафы более строгими в попытке предотвратить досрочный выход игроков из матчей.
С полным описанием обновления Destiny 2 7.3.6.1 можно ознакомиться здесь.