Blizzless добавили поддержку LAN и выделенные сервера для Diablo 2: Resurrected

Команда Blizzless, которая в 2022-м году взломала ряд игр Activision Blizzard, в том числе и Diablo 2: Resurrected, объявила о том, что им удалось доработать игру, вернув в нее поддержку LAN, а так же возможность развертывания собственного выделенного сервера - те вещи, которые разработчики вырезали из игры по ходу её разработки.

На данный момент проект Blizzless совместим с версией продукта 1.5.73090/версией файла 1.5.7554.0 и даже поддерживает модификации. Частично реализована поддержка каналов с чатом. В первой версии проекта, пока что, для совместного прохождения доступна лишь первая глава игры.

У проекта есть собственная страница на Github. Так же доступен публичный сервер, к которому могут присоединиться все желающие.