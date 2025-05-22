35 сезон Diablo 3: "Вечное противостояние" начнется 6 июня

Санктуарий взывает к вам с просьбой о помощи в 35-м сезоне «Вечное противостояние». Начиная с 17:00 6 июня по времени сервера (PDT/CET/KST) нефалемы снова овладеют силой Вечного противостояния, которая впервые появилась в игре в 27-м сезоне. Читайте дальше, если хотите узнать больше о новинках. Также стоит упомянуть, что 34-й сезон завершится 1 июня.

Тема сезона

В 35-м сезоне «Вечное противостояние» Diablo 3 вас ждут классные награды за серии убийств! Новый сезон обращен к тематике конфликта Небес и Преисподней. Уничтожая противников, вы сможете получать особые эффекты, мощь которых будет постоянно возрастать. Совершайте серии убийств и зачищайте поля боя во имя Санктуария!

В 35-м сезоне игроки смогут воспользоваться положительным эффектом «Пандемоний». За каждый такой эффект вы будете получать небольшую прибавку к скорости передвижения и наносимому урону, пока не достигните максимального бонуса в размере 50% и 100% соответственно (за 1000 эффектов). Кроме того, серии убийств определенной длины активируют дополнительные эффекты, повышающие вашу мощь на поле боя:

15 убийств: взрывоопасные курицы преследуют и уничтожают цели.

30 убийств: большое «Кольцо льда» замораживает противников.

50 убийств: с неба падают трупы.

100 убийств: герой создает пять огромных энергетических вихрей.

150 убийств: под ногами противников образуются темные гейзеры.

200 убийств: с неба падают сундуки с сокровищами.

300 убийств: «Кольцо огня» воспламеняет все в округе.

400 убийств: с неба падают метеориты.

500 убийств: ангелы сходят с Небес и помогают вам на поле боя.

1000 убийств: ?????

При подготовке сезона мы учли превосходные отзывы игроков о 35-м сезоне и эффекте «Воля Церкви Трех». Благодаря механике серий убийств игроки смогут постоянно пользоваться эффектом, где бы они ни находились и какую бы позицию ни занимали. Нам открыт большой простор для экспериментов и подготовки нововведений в будущих сезонах, а пока мы призываем вас совершать как можно более длинные серии убийств, чтобы получить лучшую награду! Думаем, она вам покажется дьявольски привлекательной.

Сезонные декоративные награды

Начиная с 17-го сезона мы даем игрокам возможность получить награды, которые они могли пропустить ранее. В 35-м сезоне вернутся награды, впервые появившиеся в 11-м сезоне. Коллекционеров питомцев непременно обрадует возвращение изумрудного дракона. Кроме того, не считая поножей и ботинок из эксклюзивного комплекта завоевателя, игроки смогут получить портреты в стиле алчных гоблинов.

Мы также понимаем, что участникам прошлых сезонов хочется и чего-то новенького. В качестве наград за полное прохождение сезонного похода, впервые введенных в 17-м сезоне, игроки смогут получить два декоративных предмета. Завершите сезонный поход 35-го сезона, чтобы доказать свое мастерство и получить малыша лакуни (питомца) и портрет «Плаха».

Награды сезонного похода

Если вы добросовестно уничтожали демонов и каждый раз выполняли все задачи завоевателя в сезонном походе, то у вас, вероятно, уже есть несколько дополнительных вкладок тайника. Вы можете открыть до 5 вкладок тайника — по одной за сезон за выполнение всех задач завоевателя:

Давным-давно, в далекой...: убейте штурмового зверя героем 70-го уровня менее чем за 30 секунд на сложности «Истязание X».

Деньги — не вопрос: убейте Алчность на сложности «Истязание X». Алчные гоблины, встреченные вне нефалемских порталов, иногда открывают путь в царство своей госпожи — Сокровищницу.

Все выше, выше и выше: достигните великого портала 60-го уровня в одиночку.

Спасти мир за 4 минуты: завершите прохождение нефалемского портала героем 70-го уровня на уровне сложности «Истязание X» менее чем за 4 минуты.

Идеальный самоцвет: улучшите 3 легендарных самоцвета до 55-го уровня.

Я всегда побеждаю: выполните 2 завоевания за сезон.

Сезонные завоевания

Раз уж речь зашла о завоеваниях, следует отметить, что их список тоже изменится. Вы любите добывать золото быстрее всех? Тогда завоевания «Стяжательство» и «Стяжатель» — как раз для вас. Любите молниеносно расправляться с монстрами? Обратите внимание на завоевания «Демон скорости» и «Жажда скорости». Любите молниеносно расправляться с крупными монстрами? Тогда вам подойдут завоевания «Режим босса» и «Сквозь миры»! Также снова станут доступны завоевания «Божественность» и «Львиное сердце», которые будут интересны любителям великих порталов. Наконец, если вы хотите показать свое мастерство владения различными классовыми комплектами предметов, в игру возвращаются завоевания «Повелители вселенной» и «Мастера комплектов».

Дар Хедрига

Наконец, следует сказать, что вновь сменились классовые комплекты предметов из даров Хедрига, которые можно получить, завершая определенные главы сезонного похода. Ниже приведен список всех доступных комплектов, а также условия получения для тех, кто раньше не участвовал в сезонах.

За успешное прохождение 2-й, 3-й и 4-й главы сезонного похода вы получите в сумме три дара Хедрига. Каждый дар содержит несколько предметов из комплекта для определенного класса. В каждом сезоне игроки смогут получить не более одного комплекта в героическом и обычном режиме, так что выбирайте мудро! То, какие именно предметы из комплекта вы получите, зависит от класса персонажа, открывшего дары. Чтобы собрать полный комплект предметов для того или иного класса, открывать дары должен один герой. Ниже приведен список комплектов, которые можно получить в 35-м сезоне с помощью даров Хедрига.