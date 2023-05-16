Мировой босс Diablo 4 снова был побежден в одиночку тем же игроком ©

Прошедшие выходные прошли для большинства поклонников экшен-РПГ с Diablo 4. Blizzard решила организовать финальный открытый бета-тест перед релизом игры.



Бета-версия предлагала контент, очень похожий на предыдущие пару тестов, и одним из ее ключевых элементов был, конечно же, Мировой Босс. Игроки собирались в большие группы и побеждали Ашаву в надежде заполучить ценные легендарные предметы, но им не всегда это удавалось. Могущественный противник появлялся на карте каждые 3 часа, и если игрокам не удавалось победить его за 15 минут отведенного времени, то босс уходил обратно в свою нору.

В отличие от остальных участников сообщества, wudijo решил снова попытаться убить Ашаву в одиночку. Популярный стример Diablo уложился в 15-минутный лимит времени и победил босса без помощи других игроков.



Приведенные ниже кадры боя с Ашавой также прекрасно показывают, насколько сильным был Разбойник в недавних бета-тестах. wudijo, конечно, оснащен очень сильными предметами, и в эти выходные было мало людей с такими сильными персонажами. Однако Разбойник, несомненно, способен на очень впечатляющие вещи.

В прошлый раз ему удалось победить Ашаву с запасом в 3 минуты, но в этот раз оставалось меньше 1 минуты.