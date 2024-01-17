Разработчики Diablo 4 опубликовали официальный обзор 3 сезона - "Сезона конструкта"

На официальном сайте игры появилась обьемная статья, в которой разработчики рассказали детально о новиноках предстоящего сезона «Сезона конструкта», который начнется уже в этом месяце - 23 января.

Взгляните в лицо врагам из глубин в сезоне конструктора

Древние силы пробудились и теперь угрожают Санктуарию. Заручитесь поддержкой спутника-сенешаля, чтобы преодолеть бесчисленные ловушки и победить могучих конструктов в недрах под пустынями Кеджистана.

Глубоко под толщей сыпучего песка стихии набирают силу, подчиняясь воле злобного демона Мальфаса. Чтобы на корню пресечь это проклятие, вам придется спуститься в самое сердце песчаных глубин.

Сезон конструкта начнется 23 января в 21:00 МСК. Вам предстоит раскрыть тайны Станка Золтуна Кулла, проходя новый вид подземелий — «хранилища», а также заручиться поддержкой сезонного механического спутника-сенешаля и побороться за места в еженедельных рейтинговых таблицах «Череды испытаний». Кроме того, покорять хранилища вам помогут частые события категории «Адский натиск» и прочие улучшения качества игрового процесса.

Откройте наследие Золтуна Кулла в новой цепочке заданий



Под толщей песков Кеджистана затаилась новая угроза: силы зла захватили древний Станок, разработанный Золтуном Куллом и Аюжаном из Калдея. Коварный демон Мальфас использует Станок в своих зловещих целях. Бывший союзник Золтуна Аюжан готов провести вас через опасные хранилища, чтобы остановить грозного Мальфаса и его войско конструктов и не дать им захватить Санктуарий.

Отправьтесь в зал Врат, центральный пункт под Кеджистаном, в котором вы сможете готовиться к стычкам с конструктами. Из зала Врат можно попадать в хранилища — опасные подземелья, полные ловушек стихий и конструктов. Исследуйте их, чтобы завладеть истинной силой Станка. Доберитесь до этого таинственного устройства, чтобы избавиться от самого источника угрозы и одолеть Мальфаса в новой битве с боссом.



Чтобы начать цепочку заданий сезона конструкта, нужно создать нового персонажа в сезонном игровом мире и пройти главную кампанию. Если хотите опробовать новый контент как можно скорее, вы можете пропустить кампанию после прохождения пролога.



Сражайтесь вместе со спутником-сенешалем



Заполучите силу Станка, завербовав спутника-сенешаля, который становится доступен в ходе сезонной цепочки заданий. Разработанный Золтуном Куллом сенешаль призван помогать вам в путешествиях, непосредственно участвуя в бою или оказывая вам поддержку.

Добывайте в хранилищах и на просторах Санктуария магические камни контроля и отладки в ходе сезона конструкта, чтобы усиливать сенешаля в соответствии с желаемым вариантом развития. Камни контроля определяют, какие атаки может совершать ваш сенешаль, а камни отладки дополняют эти атаки, а также дают различные полезные эффекты. Вы можете оснастить сенешаля 2 камнями контроля и 6 камнями отладки. Каждый камень контроля даст ему по новому умению, а 3 камня отладки дополнят каждое из них. Всего в хранилищах спрятано 12 камней контроля и 27 камней отладки разного уровня редкости. Сочетайте их, чтобы раскрыть истинный потенциал конструкта-сенешаля.

Камни отладки и контроля можно добыть несколькими способами. Вы можете получать по одному случайному камню отладки, проходя хранилища, а также находить дополнительные камни отладки в опечатанных сундуках. Эти камни также входят в число наград сезонного похода. Кроме того, оба вида камней можно с небольшой вероятностью получить за победу над противниками в хранилищах и в чародейских вибрациях. Уничтожая конструктов в хранилищах, вы будете получать расколотые камни, которые используются для изготовления камней контроля и отладки у ювелиров Санктуария.



Чтобы полностью раскрыть потенциал камней, нужно повышать их уровень. Находите и создавайте копии имеющихся у вас камней, а затем повышайте с их помощью уровень используемых камней. С повышением уровня камней усиливаются соответствующие умения. К примеру, повышение уровня камней отладки может увеличить количество снарядов усиливаемого умения или дополнить его новым типом урона.



Когда вы получите своего сенешаля, он будет сопровождать вас в любые уголки Санктуария, пока не завершится сезон конструкта.



Далее приведен полный список камней контроля и отладки, доступных для спутника-сенешаля.



Камни контроля

Самозащита: конструкт-сенешаль окружает себя защитным полем, сбивающим вражеские снаряды. Не сбивает снаряды боссов и игроков.

Засада: стремительно атакует цели, нанося урон каждой из них. Может поражать одну цель несколько раз.

Светляк: размещает небольшого конструкта, который приземляется на цель и взрывается 3 раза, нанося урон.

Сконцентрированный огонь: конструкт-сенешаль направляет в цели огненный луч, наносящий каждой из них периодический урон.

Кружение: конструкт-сенешаль быстро кружится, вращая конечностями и нанося ближайшим противникам урон.

Пронзание: атакует всех противников на линии перед конструктом-сенешалем, нанося урон.

Разряд молнии: выпускает в цель разряд, который наносит урон от молнии и поражает другие цели, нанося им часть изначального урона.

Защита: конструкт-сенешаль укрывает игрока барьером с прочностью, равной части максимального запаса здоровья игрока.

Восстановление: конструкт-сенешаль направляет в игрока исцеляющий луч, который постепенно восстанавливает часть максимального запаса здоровья.

Сотрясающий удар: сокрушает противников перед конструктом-сенешалем, нанося им урон.

Буря: заряжает цель электричеством, после чего та наносит урон себе и другим целям раз в секунду в течение некоторого времени. Если цель погибает, «Буря» переходит к другому противнику. При этом время ее действия продлевается, а урон увеличивается. Данные прибавки также срабатывают, когда «Буря» повторно поражает ту же цель.

Эффекты камней отладки

«Поддержка: охват»: область действия связанного умения увеличивается.

«Поддержка: стремительность»: скорость атаки связанного умения повышается.

«Поддержка: раскол»: урон от связанного умения мгновенно уничтожает активные вражеские барьеры, а также с некоторой вероятностью делает противников уязвимыми на 2 сек.

«Поддержка: тактика»: ускоряет восстановление связанного умения.

«Поддержка: эффективность»: нанося урон, связанное умение отмечает цели. Когда вы атакуете эти цели, ваша вероятность критического урона повышается.

«Поддержка: опустошение»: связанное умение наносит больше критического урона.

«Поддержка: защита»: связанное умение уменьшает получаемый вами урон.

«Поддержка: мороз»: связанное умение также наносит периодический урон от холода и заставляет цели коченеть.

«Поддержка: поджог»: связанное умение также наносит периодический урон от горения. Горящие противники получают от конструкта-сенешаля больше критического урона.

«Поддержка: электрошок»: связанное умение также наносит периодический урон от молнии и с некоторой вероятностью оглушает противника.

«Поддержка: кровотечение»: связанное умение также наносит периодический урон от кровотечения. Во время движения враги получают больше урона от кровотечения из всех источников.

«Поддержка: яд»: связанное умение также наносит периодический урон от яда. Каждую секунду с некоторой вероятностью весь накопленный яд распространяется еще на одного противника.

«Поддержка: тьма»: связанное умение также наносит периодический урон от темной магии. Атаки пораженных противников прерываются с некоторой вероятностью. Не прерывает атаки боссов.

«Поддержка: продолжительность»: время действия связанных умений продлевается.

«Поддержка: укрепление»: когда конструкт-сенешаль применяет связанное умение, вы получаете укрепление. Умения с низкой скоростью атаки или обладающие временем восстановления дают больше укрепления.

«Поддержка: ресурсы»: когда связанное умение в первый раз наносит урон, игрок получает основной ресурс.

«Поддержка: инициатива»: связанное умение телепортирует конструкт-сенешаля к цели, если она находится вне досягаемости. Между срабатываниями эффекта есть минимальный интервал.

«Поддержка: дуговые разряды»: связанные умения могут поразить дополнительных противников.

«Поддержка: залп»: связанные умения категории «Снаряд» выпускают дополнительные снаряды.

«Поддержка: пронзающий снаряд»: связанное умение категории «Снаряд» пронзает нескольких противников.

«Поддержка: захват»: когда связанное умение наносит целям вдалеке урон или поражает их эффектом, оно притягивает их к конструкту-сенешалю. Для каждого из противников есть минимальный интервал между срабатываниями эффекта.

«Поддержка: сохранение урона»: урон, наносимый связанным умением, сохраняется. После смерти цель взрывается и наносит урон от огня, равный части сохраненного урона.

«Поддержка: поиск»: связанное умение категории «Снаряд» автоматически преследует врагов в течение ограниченного времени.

«Поддержка: замедление»: урон от связанного умения на определенное время снижает скорость передвижения противников. Чем ближе враг к конструкту-сенешалю, тем сильнее замедление. Эффективность замедления ограничена.

«Поддержка: насмешка»: связанное умение провоцирует пораженных противников на некоторое время. Для каждого из противников есть минимальный интервал между срабатываниями эффекта. Не действует на боссов.

Ученые не раз перешептывались о знаменитых камнях отладки, сила которых значительно превосходит возможности простых смертных. Но существование этих камней остается покрыто пеленой тайны и ни разу не подтверждалось высокопоставленными магами. Ниже представлены немногие известные сведения:

Вечная ночь: ???

Генезис: ???

Испытайте себя в новых подземельях — хранилищах



Пока Аюжан спал, Мальфас набирался сил, использовав колоссальные возможности Станка и осквернив обширную сеть заброшенных хранилищ. Теперь орудия и опасные ловушки, изначально предназначенные для борьбы с демонами, защищают силы зла, которые призваны были истреблять.

Хранилища — это особые подземелья с ловушками стихий, разработанными Золтуном Куллом и Аюжаном. Кроме ловушек в хранилищах обитают конструкты — совершенно новый вид монстров. Усиленные разными стихиями, эти противники поджидают нерадивых странников, готовясь схватить их своими механическими когтями.

Преобразовав необходимое количество жемчужин-оберегов и войдя в хранилище, вы можете получить оберег Золтуна, особое суммирующееся благословение, открывающее доступ к богатствам хранилищ. Эффекты оберега Золтуна иссякают по одному, когда вы становитесь жертвой смертоносных ловушек в хранилище.



Если вам удастся сохранить оберег Золтуна после победы над боссом хранилища, вы получите доступ к опечатанному сундуку, из которого можно с большей вероятностью извлечь легендарные предметы. Жемчужины-обереги повышают риск, но дают дополнительные эффекты оберега Золтуна, если обменивать их у входа в хранилище. Если вы успешно пройдете хранилище, то получите более ценную награду.



На 3-м уровне мира открываются кошмарные хранилища. Печати кошмара для хранилищ можно получить из тех же источников, что и обычные печати кошмара, а также создать с помощью жемчужин-оберегов. Кошмарные хранилища похожи на кошмарные подземелья, только в них умелым странникам требуется преодолеть смертоносные ловушки и дать отпор конструктам, чтобы добраться до опечатанных сундуков.

Остановите распространение чародейских вибраций



Мальфас собирается обрушить на Санктуарий войско смертоносных конструктов, готовых вырваться из подземного хранилища и напасть на людей, не разбирая между невинными и грешниками. Разрушайте смертоносные ловушки, а также уничтожайте обычных и особых конструктов, чтобы получать расколотые камни. За победу над особыми конструктами вы будете получать жемчужины-обереги, которые открывают более ценные награды при повторном прохождении хранилищ. Устраните чародейские вибрации, уничтожив конструкта-глашатая, и добейтесь недолгого покоя для обитателей пустынь.



Скоро: рейтинговые таблицы и «Череда испытаний»



В разгар сезона конструкта игроков ждет новое испытание. Скоро вы сможете побороться за места в рейтинге «Череды испытаний», особого подземелья, которое меняется каждую неделю. Занять место в еженедельных таблицах смогут только сильнейшие, а обладатели лучших результатов удостоятся вечной славы в зале Древних. Подробности о «Череде испытаний» будут опубликованы позднее в отдельной статье.

Улучшения игрового процесса в сезоне конструкта

Постоянный Адский натиск



Начиная с сезона конструкта Адский натиск будет действовать постоянно, не считая 5-минутных перерывов раз в час. Сражайтесь с порождениями Преисподней чаще, чтобы получать больше золы и обменивать ее на ценные награды.



Улучшенное передвижение с помощью клавиш W, A, S, D



Игроки на PC теперь могут перемещаться по просторам Санктуария не только с помощью мыши, но и пользуясь клавишами W, A, S, D на клавиатуре. Мы надеемся, что новые возможности управления помогут игрокам с большим комфортом исследовать подземелья и мир на поверхности.



Дополнительная вкладка тайника



Всем странникам станет доступна еще одна вкладка, которую можно приобрести в тайнике в любой из столиц.



Прочие улучшения



Мы также усовершенствовали процесс перераспределения очков умений, улучшили интерфейс обмена золота, повысили вероятность получения предметов для призыва чудовища во льду и добавили другие улучшения игрового процесса.

Новые награды сезонного похода и боевого пропуска

Уничтожая смертоносные творения Станка, вы будете получать награды сезонного похода и боевого пропуска.



Сезонный поход состоит из глав, включающих разные задачи. Проходя главы, вы будете получать награды, достойные защитников Санктуария — например, новые легендарные аспекты, пробужденные несокрушимые доспехи (открываются на высоких уровнях) и 3 свитка амнезии, позволяющие бесплатно сбросить очки древа умений и панели совершенствования. Поход позволяет заработать одобрение — ресурс, необходимый для повышения уровня боевого пропуска. Он также начисляется в процессе игры.

Боевой пропуск сезона конструкта начнет действовать в 21:00 МСК 23 января. Он включает 90 уровней наград: 28 уровней на бесплатной ленте и 62 уровня на премиальной ленте.

С премиальным боевым пропуском вы получите не только награды бесплатной ленты, но и пробужденные комплекты доспехов, платину и многое другое! Например, на 90-м уровне открывается пробужденный конский доспех сфер (броня для транспорта) и пробужденная заводная лошадь (транспорт).

А если вы решите проникнуться жаждой разрушений и приобрести ускоренный сезонный боевой пропуск, то сразу получите 20 уровней наград и эмоцию «Станок в деле».



Тлеющий пепел с бесплатной ленты наград можно потратить на благословения сезона, которые дают полезные бонусы и помогают выстоять против армии демонов. В сезоне конструкта появятся три новых благословения:

Урна нескончаемой благодати: продлевает действие эффектов святилищ.

Урна отладки: дает шанс получить дополнительный камень отладки из опечатанных сундуков.

Урна шепота: повышает вероятность получить великую коллекцию за выполнение тайных поручений.

Бонусы от пяти благословений сезона действуют только до конца сезона конструкта.



Одежды из легенд в лавке Теджал

В магазине начинается невиданная жара! Новые наборы снаряжения, доспехов, аксессуаров, транспорта и брони для транспорта позволят вам уничтожать монстров стильно. С 23 января вам стоит чаще наведываться к Теджал и просматривать ее товары. Ассортимент будет обновляться в течение всего сезона конструкта. Одна из редчайших находок — набор декоративных предметов для варвара «Владыка-пожиратель», куда входит комплект доспехов «Владыка-пожиратель», 2 декоративных вида оружия и раскраска «Легенда о владыке-пожирателе».



Все свежие новости о Diablo IV



В 20:00 МСК 18 января состоится трансляция с разработчиками, посвященная подробному обзору сезона конструкта. Директор по работе с сообществом Адам Флетчер и разработчики игры поговорят о спутнике-сенешале, хранилищах, цепочке заданий нового сезона и других новинках.



Смотрите трансляцию с разработчиками Diablo IV 18 января на нашем канале в Twitch или YouTube.



Остановите демонические механизмы, угрожающие Санктуарию в сезоне конструкта!



Команда разработчиков Diablo IV