В Diablo 4 могут появиться рунные слова из Diablo 2 ©

В будущем в Diablo 4 может быть реализована система рунных слов из Diablo 2, намекает Blizzard, добавляя еще одну систему модернизации в ARPG.

Само собой разумеется, что одной из лучших частей Diablo 2 является система обновления рунных слов, и Blizzard намекнула, что она может вернуться в Diablo 4.

Для тех, кто никогда не играл в Diablo, но был завлечен в бету Diablo 4, рунные слова - это просто слова, составленные из рун. В Diablo 2 вы могли собирать руны с различными комбинациями букв на них, затем соединять их вместе, чтобы создать мощное рунное слово, которое можно было добавлять к оружию и доспехам.

В эндгейме Diablo 4 уже запланировано множество систем улучшения, но ведущий дизайнер классов Адам Джексон намекнул, что мы можем увидеть воскрешение системы рунных слов.

Нам нравятся рунные слова, они очень крутые. Мы не можем ничего сказать о том, появятся ли они в игре в будущем, но мы считаем, что это очень крутая идея. Это все, что я могу сейчас сказать.