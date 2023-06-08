Июньское обновление Disney Dreamlight Valley: примечания к патчу, новые квесты и звездный путь

Поклонники Disney Dreamlight Valley теперь могут перейти к обновлению от 7 июня 2023 года, которое содержит множество нового контента и игрового процесса. настройки, чтобы обнаружить. Несмотря на то, что DDV находится в раннем доступе, в прошлые годы DDV регулярно предоставлял игрокам большое количество контента посредством крупных обновлений. Это включает в себя все, от празднования вех Star Paths до нового содержания истории для основного повествования.

Это самое последнее дополнение к Disney Dreamlight Valley должно дать ответы на основную цепочку квестов, связанных с Забвением. Это явление присутствует с тех пор, как игроки впервые ступили в долину, но без какого-либо способа решить его должным образом. Это, наряду с исправлениями качества жизни и чудом Pixar Star Path, делает обновление за июнь 2023 г. захватывающей возможностью для фанатов игры.

Disney Dreamlight Valley, 7 июня 2023 г., примечания к патчу

Изображение из Disney Dreamlight Valley

Как сообщается в блоге Disney Dreamlight Valley, обновление от июня 2023 года предлагает игрокам множество нового контента, а также пересматривает предыдущие механики. Ниже вы найдете все, что нужно знать об исправлении и его влиянии на DDV.

Вспоминая Крупное обновление основной истории Disney Dreamlight Valley, сосредоточенное на раскрытии происхождения The Forgetting. Игроки отправятся в Забытые земли, чтобы наконец понять, что заставило ужасное проклятие поглотить долину.

Крупное обновление основной истории Disney Dreamlight Valley, сосредоточенное на раскрытии происхождения The Forgetting. Игроки отправятся в Забытые земли, чтобы наконец понять, что заставило ужасное проклятие поглотить долину. Wonder of Pixar Star Path У игроков будет возможность покупать предметы, используя Лунные камни из нового чуда Pixar Star Path. Среди них комбинезон с красной пандой из Turning Red, а также аквариум, вдохновленный фильмом «В поисках Немо». Кроме того, было упомянуто, что как в магазине Premium, так и в магазине Scrooge McDuck’s появятся новые товары.

У игроков будет возможность покупать предметы, используя Лунные камни из нового чуда Pixar Star Path. Среди них из Turning Red, а также аквариум, вдохновленный фильмом «В поисках Немо». Кроме того, было упомянуто, что как в магазине Premium, так и в магазине Scrooge McDuck’s появятся новые товары. Летние дополнения Предметы на тему прайда можно будет получить в Disney Dreamlight Valley через Twitter.

Предметы на тему прайда можно будет получить в Disney Dreamlight Valley через Twitter. Изменения в декоре Игроки теперь могут настраивать цвета и узоры на предметах мебели. Это будет заблокировано до тех пор, пока игроки не создадут необходимые 15 базовых предметов мебели в игре.

Игроки теперь могут настраивать цвета и узоры на предметах мебели. Это будет заблокировано до тех пор, пока игроки не создадут необходимые 15 базовых предметов мебели в игре. Набор мечты ВАЛЛ-И За 4000 лунных камней игроки могут приобрести специальный ВАЛЛ-И. пучок. Dapper Dream Style также будет включать в себя эксклюзивную цепочку заданий.

За 4000 лунных камней игроки могут приобрести специальный ВАЛЛ-И. пучок. Dapper Dream Style также будет включать в себя эксклюзивную цепочку заданий. Изменения сообщества Отзывы сообщества остаются важной частью развития Disney Dreamlight Valley. Несколько изменений были внесены с учетом запросов и комментариев сообщества. Это включает в себя: Манекены для одежды

Добавление нескольких домов игроков

Увеличенный лимит предметов для украшения

Исправление ошибок в Disney Dreamlight Valley за июнь 2023 г.

Кроме того, Gamesoft сосредоточилась на улучшении игрового процесса в DDV, исправив обнаруженные ошибки. Ниже приведены основные исправления для обновления за июнь 2023 года.

Исправлены ошибки в царстве «Король Лев», о которых сообщают отзывы сообщества.

С основной сюжетной линией Disney Dreamlight. Долина потенциально подходит к концу, возможно, официальная полная дата запуска будет объявлена ​​​​где-то в ближайшие месяцы. Тем временем план развития DDV на 2023 год продолжает обещать захватывающие новые функции и множество способов погрузиться в эпическое приключение, вдохновленное Диснеем.