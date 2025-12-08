Фанаты Dispatch смогли расшифровать нечитаемую записку Водобоя

Пока фанаты Dispatch выясняли, кто является главным романтическим интересом в игре - Невидива или Блонди Блейзер, нашлись те, кто сосредоточился на более важных вопросах. Речь идет о Водобое, второстепенном персонаже, которого можно выбрать для наставничества вместо уставшего супергероя Феномачо в третьем эпизоде.

Если игрок принимает решение взять в команду именно Водобоя, тот позже оставляет Роберту трогательную благодарственную записку и небольшой подарок. Однако из-за перманентно влажного состояния персонажа чернила на бумаге почти полностью расплылись, сделав послание практически нечитаемым. До недавнего времени.

Внимательные фанаты взялись за эту головоломку и кропотливо анализируя пиксели, смогли восстановить большую часть текста. Хотя некоторые фрагменты все еще утеряны, основное сообщение уже читаемо.

Для Роберта. Я ценю, что ты дал мне шанс... но если ты... дал мне немного надежды, это... впечатляет, и я... Я очень тебе благодарен. Это первый раз, когда я чувствую себя важным для кого-то... пожалуйста, при... мой маленький (подарок?)

Этот момент, ранее упускаемый многими из-за неразборчивости, кардинально меняет восприятие выбора в третьем эпизоде. В то время как драма Феномачо масштабна и заметна, тихая благодарность Водобоя оказывается не менее, а может, и более эмоционально заряженной.

Dispatch уже известна своим глубоким сюжетом и проработанными персонажами, и эта расшифровка лишь подтверждает, что даже самые, казалось бы, незначительные выборы в игре могут вести к самым душевным моментам.