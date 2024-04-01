Разработчики Distortion продемонстрировали одно из транспортных средств

Посткибертелега — именно так разработчики окрестили транспортное средство, которое бороздит просторы мира находящейся в активной разработке игры Distortion. По заявлениям разработчиков, данный образец смекалки местных жителей используется в качестве средства передвижения и для перевозки грузов.

Немаловажным свойством транспорта является то, что кибертелега совершенно не загрязняет окружающую среду!

Простите автора за серьёзный тон, но иначе эта первоапрельская шутка не была бы такой смешной. Пока еще нет сведений о наличии в Distortion транспорта или ездовых животных. Предположительно ,игрокам предстоит исследовать мир исключительно на своих двоих. Точная дата выхода игры неизвестна, но разработчики охотно делятся деталями процесса с игроками.