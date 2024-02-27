Husqvarna позволит играть в DOOM на газонокосилке NERA

Каждый компьютер должен иметь версию DOOM - это простой факт жизни. Зачем моддерам по всему миру делать игру доступной на самом неожиданных устройствах? Практически все устройства с экраном были адаптированы для того, чтобы запускать какую-то версию DOOM, будь то принтеры, осциллографы, пианино или даже газонокосилки.

Компания Husqvarna объявила, что их автоматическая газонокосилка NERA получит "потрясающее обновление" в апреле этого года. 9 апреля владельцы газонокосилки Automower NERA смогут загрузить DOOM и играть в нее на своих интеллектуальных косилках. Это приложение будет доступно для игры до 9 сентября 2024 года.

Игра поддерживает регулятор knob и идёт скоростью 35 кадров в секунду. Запуск происходит на газонокосилке с процессором ARM с 320 КБ оперативной и 16 МБ флэш-памяти.

Используя экран газонокосилки, игроки смогут играть в DOOM, используя элементы управления газонокосилкой. Поворотная ручка повернет игрока, кнопка "Старт" отправит его вперед, а нажатие на ручку позволит стрелять из оружия. К сожалению, игрокам не будет доступен звук из-за отсутствия динамиков в Husqvarna Automower NERA.

Вскоре владельцы газонокосилок Husqvarna NERA смогут рвать, срезать и косить. Хотя играбельность DOOM, вероятно, не входит в список важных функций газонокосилки, это безусловно приятный бонус.