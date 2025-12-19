Студия AdHoc опубликовала хвалебный трейлер Dispatch

Студия AdHoc последовала примеру разработчиков, которые часто выпускают трейлеры с отзывами и оценками СМИ, и выпустила на официальном Ютуб-канале хвалебный трейлер своей приключенческой игры Dispatch. Всего за несколько часов видео набрало более 400 тысяч просмотров и свыше 40 тысяч лайков.



Ролик начинается с юмористического момента, когда главгерой игры Роберт запускает компьютер, на котором видны критические комментарии, дескать "игра провалится из-за эпизодической модели выпуска", почему "разработчики такие тупые" и почему мы не можем "романсить Малеволу или Сонара". Затем следуют восхищенные отзывы от журналистов и высокие оценки, которые игра получила после релиза.



Последние эпизоды Dispatch вышли 12 ноября. В данный момент игру можно купить на зимней распродаже со скидкой 10%.