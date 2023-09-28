Dota 2 заняла 56-е место в списке 100 величайших игр в истории от "Кинопоиска"

Интернет-сервис «Кинопоиск» составил список сотни величайших игр в истории, где Dota 2 заняла 56-е место.
Интернет-сервис рассказал, что в составлении списка участвовали 150 человек, среди которых были представители видеоигровой индустрии и кинокритики, игровые журналисты и блогеры, а также звезды и простые геймеры.
Dota 2 занимает в списке 56-е место, что выше action-RPG «Cyberpunk 2077», занимающего 58-е место, но ниже шутера с элементами RPG «BioShock», расположенного на 55-м месте.
Целое поколение шкилы выросло
По какому принципу создавался этот рейтинг не ясно...
86. Место Red Dead Redemption
67. Animal Crossing: New Horizons (2020)
51. The Stanley Parable (2013) - игра где надо просто ходить по комнатам и ВСЕ!!!!!!
Кинопоиск вы че серьезно? Да , я понимаю, тут от части вкусовщина, но не надо быть великим ценителем , что бы понять где жопа а где палец. Эксперты мля...
да они там на шару ставят, че в голове у икспердов вспомнится, то и пишут:)
Объявление первого места ещё ждать надо.