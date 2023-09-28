Dota 2 заняла 56-е место в списке 100 величайших игр в истории от "Кинопоиска"

Интернет-сервис «Кинопоиск» составил список сотни величайших игр в истории, где Dota 2 заняла 56-е место.

Интернет-сервис рассказал, что в составлении списка участвовали 150 человек, среди которых были представители видеоигровой индустрии и кинокритики, игровые журналисты и блогеры, а также звезды и простые геймеры.

Dota 2 занимает в списке 56-е место, что выше action-RPG «Cyberpunk 2077», занимающего 58-е место, но ниже шутера с элементами RPG «BioShock», расположенного на 55-м месте.