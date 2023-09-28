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Dota 2 09.07.2013
7.2 2 944 оценки

Dota 2 заняла 56-е место в списке 100 величайших игр в истории от "Кинопоиска"

Solstice
Новости

Интернет-сервис «Кинопоиск» составил список сотни величайших игр в истории, где Dota 2 заняла 56-е место.

Интернет-сервис рассказал, что в составлении списка участвовали 150 человек, среди которых были представители видеоигровой индустрии и кинокритики, игровые журналисты и блогеры, а также звезды и простые геймеры.

Dota 2 занимает в списке 56-е место, что выше action-RPG «Cyberpunk 2077», занимающего 58-е место, но ниже шутера с элементами RPG «BioShock», расположенного на 55-м месте.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Nifize

Целое поколение шкилы выросло

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Hugemozg

По какому принципу создавался этот рейтинг не ясно...

86. Место Red Dead Redemption

67. Animal Crossing: New Horizons (2020)

51. The Stanley Parable (2013) - игра где надо просто ходить по комнатам и ВСЕ!!!!!!

Кинопоиск вы че серьезно? Да , я понимаю, тут от части вкусовщина, но не надо быть великим ценителем , что бы понять где жопа а где палец. Эксперты мля...

0
in the void

да они там на шару ставят, че в голове у икспердов вспомнится, то и пишут:)

0
Олег Дудин

Объявление первого места ещё ждать надо.

0