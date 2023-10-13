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Dota 2 09.07.2013
7.2 2 949 оценок

Команда Team Spirit досрочно заняла первое место в группе на турнире The International 2023

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butcher69
Новости

Команда Team Spirit в игре Dota 2 начала свой путь на турнире The International 2023 с трех побед в первый игровой день. Этот результат обеспечил команде первое место в групповом этапе.

Team Spirit продемонстрировала свою превосходство над командами 9 Pandas, Team SMG и Entity. Команда из СНГ выйдет на матч за право участия в плей-офф 14 октября в 20:00 по московскому времени.

На момент опубликования информации общий призовой фонд The International 2023 составляет $2,9 миллиона и продолжает расти благодаря продажам компендиума.

-6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
M1KERUS

Ваще пох

4
Lanre V

Троекратно пох.

2
Kasarkin

Под каких флагом нынче спириты ходят?

0
SSStylish
На момент опубликования информации общий призовой фонд The International 2023 составляет $2,9 миллиона и продолжает расти благодаря продажам компендиума.

Это просто смешно. На что они рассчитывали, выпуская такое дерьмо?

-1
User1105

Баллы сами себя не нафармят)

0