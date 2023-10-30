Команда Team Spirit стала победителем The International 2023

На проходившем в Сиэттле турнире по Dota 2 команда международной (ранее российской) киберспортивной организации Team Spirit заняла первое место повторив свой успех 2021 года.

В этот раз Team Spirit встретились в финале с канадским коллективом Gaimin Gladiators. За время турнира TS сыграли один матч в ничью, выиграв все игры пройдя турнирную сетку практически в сухую. У GG дорога к финалу оказалась немного сложнее, команда играла не совсем стабильно, однако это можно списать и на более сильных соперников.

Итоговый счет финального матча The International 2023 составил 3:0, что происходит третий раз в истории турнира. Занявший первое место коллектив получит 1,3 млн долларов (45% призового фонда), а команда занявшая второе место 362,6 тысячи долларов (12%). Общий призовой фонд TI2023 оказался весьма скромным — суть больше 3,1 млн. долларов.