Team Spirit проиграли Gladiators на DreamLeague Season 22

Команда Team Spirit потерпела поражение от Gladiators во втором этапе групповой стадии DreamLeague Season 22 по игре Dota 2, проиграв со счетом 0:2. Это уже третье поражение для коллектива Ярослава «Miposhka» Найдёнова из четырех сыгранных матчей.

Gladiators заработали три очка в турнирной таблице. В следующем матче BetBoom Team сразится с Team Falcons. Событие начнется 4 марта в 16:45 по московскому времени.

После четырех матчей Team Spirit имеет три очка и занимает седьмое место среди восьми команд. Gladiators с шестью очками поднялись на четвертое место и в настоящий момент находятся в зоне нижней сетки плей-офф.

DreamLeague Season 22 проходит с 25 февраля по 10 марта. Команды сражаются за призовой фонд в размере миллиона долларов и 18 550 очков EPT.