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Dota 2 09.07.2013
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.2 3 016 оценок

Team Spirit проиграли Gladiators на DreamLeague Season 22

litellfox
Новости

Команда Team Spirit потерпела поражение от Gladiators во втором этапе групповой стадии DreamLeague Season 22 по игре Dota 2, проиграв со счетом 0:2. Это уже третье поражение для коллектива Ярослава «Miposhka» Найдёнова из четырех сыгранных матчей.

Gladiators заработали три очка в турнирной таблице. В следующем матче BetBoom Team сразится с Team Falcons. Событие начнется 4 марта в 16:45 по московскому времени.

После четырех матчей Team Spirit имеет три очка и занимает седьмое место среди восьми команд. Gladiators с шестью очками поднялись на четвертое место и в настоящий момент находятся в зоне нижней сетки плей-офф.

DreamLeague Season 22 проходит с 25 февраля по 10 марта. Команды сражаются за призовой фонд в размере миллиона долларов и 18 550 очков EPT.

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