Обзорный трейлер Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ©

Издательство Modus Games и разработчик Secret Base выпустили обзорный трейлер аркадного мордобоя Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, посмотрев который, вы узнаете о премудростях командного боя, новых игровых персонажах и новой механике.

Действие игры происходит в ядерной пустыне Нью-Йорка в 199X году. Легендарные братьями Двойного Дракона, Билли и Джимми Ли, вместе с их союзниками противостоят преступным группировкам, которые терроризируют город.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam) уже 27 июля.