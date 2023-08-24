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Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
7.7 286 оценок

Dragon Age потеряла одного из самых любимых сценаристов, и надежда фанатов на будущее серии стремительно падает

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butcher69
Новости

Фанаты Dragon Age обеспокоены тем, что увольнения в компании-разработчике BioWare свидетельствуют о неопределенности будущего серии, и катализатором этих настроений, похоже, стал один бывший сотрудник.

Вчера вечером компания BioWare сообщила, что уволила 50 разработчиков, чтобы "гарантировать, что Dragon Age: Dreadwolf будет выдающейся игрой". Среди уволенных оказалась и Мэри Кирби, ветеран BioWare, работавшая в студии с 2006 года, с момента создания серии Dragon Age. За прошедшие 17 лет она участвовала в создании всех трех игр и DLC к ним, и считается движущей силой одного из самых любимых персонажей серии, Варрика Тетраса, и некоторых из лучших квестов.

Реакция на сокращение штатов и уход Кирби была, что неудивительно, негативной. Однако, помимо традиционных соболезнований, которыми обычно сопровождаются подобные события, во всем сообществе разработчиков Dragon Age есть ощущение, что это может стать гибелью для серии в целом.

Создатель Dragon Age Дэвид Гейдер сказал, что уход Кирби "невероятно печален", и многие поклонники в социальных сетях поддержали его мнение. Другие шокированы решением расстаться с одним из лучших сценаристов студии, подчеркивая важность работы Кирби над всеми персонажами и квестами.

На Reddit один из поклонников Dragon Age заявил, что уход Кирби "глубоко печален" и что "на личном уровне просто чертовски неприятно видеть, как такой талант и страсть, благодаря которым я и многие другие влюбились в этот мир, увольняют на хрен". Другие отмечают, что в студии осталось мало сценаристов, которые работали над всей серией Dragon Age.

В некоторых комментариях говорится о том, что на стене может появиться надпись, касающаяся всей серии Dragon Age, и отмечается, что расставание с опытными сценаристами не сулит ничего хорошего ни для DLC, ни тем более для последующих игр. BioWare не скрывает, что следующей игрой после Dragon Age 4 станет Mass Effect 5, а это может означать, что до следующего возвращения на Тедас осталось не менее десяти лет. Возрождение давно угасших франшиз происходит постоянно, так что трудно сказать, что после Dreadwolf мы никогда не увидим Dragon Age, но очевидно, что надежды фанатов невелики.

1
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
fa1kem

Если она там "один из лучших сценаристов студии", то Dragon Age 4 и Mass Effect 5 обречены.

5
Deveron

Кто-то ещё тешит надежды? Я - нет.

3
Offn

Действительно, человек, который буквально написал и продумал всю кульминацию обожаемой всеми Origins вовсе не может быть хорошим сценаристом…

-4
Concelhaut Offn

Она писала арки Стэна, Логейна и Коутрен в Ориджинс. Всё!

Насколько чудесный по началу был Логейн, и как именно эта сценаристка его всрала!

-1
Offn Concelhaut

Собрание земель, от которого буквально зависит ВСЯ концовка не в счет, да?

0
Concelhaut Offn

Лол, что? Что от этого квеста зависит? Судьба Алистера / дочери Логейна, и самого Логейна. Всё! Притом всё именно, что очень топорно. Нет никаких ответвлений и развития персонажей, никакого развития истории или сюжета от слова совсем.

-1
Art737

Не забывайте добавлять, что эта особа топит за радугу и поддерживала нападки радужных на Дрю Карпишена, когда тот высказывался против навязанных сверху идей.

3
Deveron

Сценарий уже лучше не станет, насрала и свалила

0
Art737 Deveron

С учетом общей ситуации - скорее выперли. Осталось понять, за что именно.

0
TangibleGolem

Так радужные же и опечалены😪😪😪 для них она "одна из лучших" ☝️🤭🤭

1
Protocol10

Блохер, ты спал все эти годы или не играл в игру, там давно печальное будущее наступило после выхода второй части и инквизиции.

1
Deveron

Я знал, увы от этого не лучше. Игру слили.

-1
Кей Овальд

Есть мнение, что от перестановки коек суть не поменяется.

0
Ивасик

Короче, сценарий их игр теперь будет посвящен вопросу "Что делать, если она любит его, а он любит другого ?".

-2
Concelhaut

Что ж, смотрим, что эта Мэри Кирби делала в разных частях:

Dragon Age: Начало
Стэн
Логэйн Мак-Тир (большая часть)
Сэр Коутрен

Квест: Собрание земель
Лор: Песнь Света (большая часть)

Dragon Age II
Варрик Тетрас
Мерриль

Лор: Предыстория Варрика

Dragon Age: Инквизиция
Вивьен
Варрик Тетрас

Квест: Злые Глаза и злые сердца.

Ну и как видим ничего выдающегося нет. Три слитых персонажа, два бесячих персонажа, никакучий лор. Эм, автор, ты уверен, что ждуны (типа меня) расстроены уходом этого персонажа из команды разработчиков? Как по мне - это как раз появление надежды на то, что с сюжетом и сценарием может быть всё гораздо лучше!

-2