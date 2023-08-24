Dragon Age потеряла одного из самых любимых сценаристов, и надежда фанатов на будущее серии стремительно падает ©

Фанаты Dragon Age обеспокоены тем, что увольнения в компании-разработчике BioWare свидетельствуют о неопределенности будущего серии, и катализатором этих настроений, похоже, стал один бывший сотрудник.

Вчера вечером компания BioWare сообщила, что уволила 50 разработчиков, чтобы "гарантировать, что Dragon Age: Dreadwolf будет выдающейся игрой". Среди уволенных оказалась и Мэри Кирби, ветеран BioWare, работавшая в студии с 2006 года, с момента создания серии Dragon Age. За прошедшие 17 лет она участвовала в создании всех трех игр и DLC к ним, и считается движущей силой одного из самых любимых персонажей серии, Варрика Тетраса, и некоторых из лучших квестов.

Реакция на сокращение штатов и уход Кирби была, что неудивительно, негативной. Однако, помимо традиционных соболезнований, которыми обычно сопровождаются подобные события, во всем сообществе разработчиков Dragon Age есть ощущение, что это может стать гибелью для серии в целом.

Создатель Dragon Age Дэвид Гейдер сказал, что уход Кирби "невероятно печален", и многие поклонники в социальных сетях поддержали его мнение. Другие шокированы решением расстаться с одним из лучших сценаристов студии, подчеркивая важность работы Кирби над всеми персонажами и квестами.

На Reddit один из поклонников Dragon Age заявил, что уход Кирби "глубоко печален" и что "на личном уровне просто чертовски неприятно видеть, как такой талант и страсть, благодаря которым я и многие другие влюбились в этот мир, увольняют на хрен". Другие отмечают, что в студии осталось мало сценаристов, которые работали над всей серией Dragon Age.

В некоторых комментариях говорится о том, что на стене может появиться надпись, касающаяся всей серии Dragon Age, и отмечается, что расставание с опытными сценаристами не сулит ничего хорошего ни для DLC, ни тем более для последующих игр. BioWare не скрывает, что следующей игрой после Dragon Age 4 станет Mass Effect 5, а это может означать, что до следующего возвращения на Тедас осталось не менее десяти лет. Возрождение давно угасших франшиз происходит постоянно, так что трудно сказать, что после Dreadwolf мы никогда не увидим Dragon Age, но очевидно, что надежды фанатов невелики.