Директор Dragon's Dogma 2 объясняет, почему редактор персонажа так хорош: было отсканировано "около 80 лиц для базы"

Редактор персонажей Dragon's Dogma 2 настолько подробен и обширен, потому что разработчики отсканировали "почти 80 лиц для базовых вариантов головы".
Так утверждает директор игры Хидеаки Ицуно. Редактор персонажей в сиквеле значительно улучшен по сравнению с оригинальной игрой, в первую очередь благодаря огромному количеству голов, которые Capcom отсканировала в игру для поддержки базовых вариаций персонажей.
Если вы думаете, что создание персонажа влияет исключительно на его косметические характеристики, то вы ошибаетесь. В дополнение к сказанному выше Ицуно сообщает, что, как и в оригинальной Dragon's Dogma, рост и вес будут влиять на то, как будет играться ваш персонаж в Dragon's Dogma 2. Подумайте хорошенько, прежде чем делать из себя широкую говядину или воина двухметрового роста.
Мы значительно расширили возможности нашего редактора персонажей и хотели упростить создание привлекательного персонажа. Мы отсканировали около 80 лиц для создания базовых вариантов голов. Как и в первой игре, рост и вес персонажей влияют на их игру.
Лучшим примером того, насколько впечатляющим является редактор персонажа в игре, измеряется количеством скринов, которыми игроки делятся.
Мы уже видели персонажей из Игры престолов, Ведьмака, Elden Ring и Baldur's Gate 3. Что действительно замечательно, так это то, что эти персонажи не просто узнаваемы - они выглядят просто великолепно. Лаэзель выглядит так, будто ее вырвали из Фаэруна и поселили в сиквеле Capcom.
После 12 долгих лет ожидания Dragon's Dogma 2 уже совсем близко к выходу, и она появится в пятницу, 22 марта, для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Вроде в самом редакторе не так много настроек, но персонажи получаются такие, какими и хочешь их видеть. Причёсок могли бы побольше добавить разве что
На мой взгляд, настроек там много и чтобы сделать нормального персонажа, требуется время. Сначала, чтобы изучить параметры, а затем, чтобы выстроить нужные ползунки.
Ему очень нехватает адекватных прессетов симпатичных.
Хотя бы есть база, которую можно доработать. Из неё то и получаются такие результаты . А так да, в редакторе нужно немного освоиться и изначально красивых пресетов нет
респект разрабам за такие вещи
Как по мне лучше хороших персонажей сделать. А все эти редакторы только к цирку уродов приводят