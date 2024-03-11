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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 369 оценок

Игроки создают реалистичных персонажей в редакторе Dragon's Dogma 2, известных по играм и фильмам

Procy_on

С помощью обширного редактора персонажей в Dragon's Dogma 2 игроки могут создавать не только фантастических и эпических героев, но и таких, которые кажутся буквально взятыми из реальности.

От персонажей, известных по фильмам и книгам, до героев, являющихся точными копиями реальных людей, - возможности практически безграничны.

Пол Тасси, известный обозреватель игровой индустрии, в своей статье для Forbes подчеркивает, насколько Dragon's Dogma 2 позволяет игрокам выразить себя через создаваемых ими персонажей. Это не только свидетельство технологических возможностей игры, но и возможность для сообщества поделиться своим творчеством и вдохновением.

Игра, которая уже получила признание за свою открытость и гибкость, теперь становится платформой для воображения игроков со всего мира. Dragon's Dogma 2 больше не просто игра - это пространство для художественного самовыражения и неограниченного творческого изобретательства. Игроки уже назвали редактор персонажа "самым лучшим", и теперь, спустя время, начали делиться своими впечатляющими работами.

+ ещё 47 картинок
212
105
Комментарии: 105
Ваш комментарий
ГАЗ-М20

Некоторые очень похожи, а некоторые вообще нет. Но сам факт, что редактор позволяет все эти эксперименты очень впечатляет.

113
Brock Samson
78
Виктор Лазорев

Майкл Джексон ТОП

29
OneTweak

Конечно же найдутся те кто напишет: да вы не смогли создать один в один, ведь именно "похоже" должен быть результатом, какой один в один , это не 3д программа

23
Daringer

но цель создать один в один как раз таки, а не чтоб просто похоже было. А в самом посте так вообще утверждается - "От персонажей, известных по фильмам и книгам, до героев, являющихся точными копиями реальных людей". Так что претензии имеют место быть.

2
Uelma Daringer

Ну да. В точь точь и похоже это совершенно разные вещи.

1
Diana Goddess Daringer

просто не тоно выразили свою мысль в посте ! попытка создания нужно написать

0
PamperedZimri

Главное, чтобы редактор не стал единственной заслугой игры. Ещё один Монстер Хантер мало кому покажется интересной затеей.

21
kraftat

Гениальный редактор)

Слыш, купи игру!)

19
Smalko

Мой тоже так-то не хуже, особенно трусы, мое почтение

Спойлер
13
StupidFrancisco

🤣🤣🤣

1
Никита Дроздоvv

ну да мощный редактор

12
МcDuсk

Поже часов 20 проведу в редакторе персонажа)

11
ПетроНепетро

Похоже не вы один, не вы один..

2
Кемпритдж

Даже очень хорошо выглядит:)

10
Аристов--Черный

В сравнении с "редакторами урода" в неплохих и даже культовых RPG - это очень даже нихера себе.

Есть такая категория игроков, которым по кайфу часы сидеть в редакторе, а потом проходить игру "на-отвались" задерживаясь лишь в кат-сценах для любования своим творением. Я, от части, сам этим грешу:)

10
Комментарий удален
Аристов--Черный D3Werty

О, какие:)

Ну тут-то хоть выбор есть, лепить фрика для фана или что-то достойное мастурбации:)))

В некоторых редакторах только и остаётся выбирать, между вариантами "зеркало феминистки" и "я гламурный алкоголик":)

9
UninformedReynold

Да в любой игре с редактором можно сделать приятного персонажа любого пола.

-8
lehus123 UninformedReynold

Попробуй сделать это в TES 4 Oblivion )

Спойлер
1
Diana Goddess UninformedReynold

очень мало игр где есть крутые редакторы ! бывает пишешь разработчику хоть настроику ноги и бедер сделаите а в ответ молчание

0
MieuxQueVouse
Спойлер

Там можно убирать зубы!! ЗУУУБЫЫ!

10
Kazerad

Жубы)

8
ItachiSan_RUS

Надо сделать Горшка)

1
Микола Ларионов

Не сказать что всюду похожи на 100%, однако очень неплохо даже.

6
Diana Goddess

в отлимчие от ничего во многих играх где даже настроики гон и бедер нет тут очень хорошо сделано и строиные ноги можно делать проверяла

0
Garris1304

Надеюсь завезут импорт/экспорт пресетов персонажей, что бы скачал импортировал и играй без танцев с бубном, а не как в скайриме)

6
Diana Goddess

в скаириме очень много модов и можно создавать очень красивых девушек с помощью мода

-1
Garris1304 Diana Goddess
с помощью мода

Ключевое. Что бы сделать перса со скринов, нужна еще туча модов и решейдов с енб

0
Pimba

Работы зачётные 👍

5
Alkobarin

Идеально вписываются ))

0
orion1786

Кратос и Пикар самые похожие.

3
Legacy_616

А как же Гендальф Серый?)

2
orion1786 Legacy_616

Что то его не заметил=)

0
Денис Е Legacy_616

Может Сарумян?

0
FatalleZ

Я правильно понял что в этой игре редактора больше, чем самой игры? Просто все только про редактор и говорят. Складывается ощущение, что после того как я создам персонажа - можно выходить и делать рефанд.

3
SleepyGamer

Нет, просто редактор выложили в свободный доступ.

1
Sir Walter
Спойлер
3
Aleks-2021

Супер! пупер.

2
hollo0w

Вот это я понимаю редактор, не то что убогая фигня в БГ3. Как по мне уже давно пора в играх делать продвинутые редакторы. По крайне мере в рпг, надоели эти редакторы в духе вот тебе 5 пресетов мужских, пять женских. Все бегают одинаковые, уж лучше вообще ресурсы на такое не тратить и сделать какого нибудь Геральта или Шепарда 🤦

2
Бенедикт Вольфрамович

Морриган, за что тебя так...

2
Fan_of_the_cinema

Похожа на Кери Расселл.

0
Diana Goddess

осталось мне наити где это находиться создание

0
Spillik

Половина челов даже близко не похожи.

1
ЛАГАРИУМ
1
Exies27

Это прекрасно. Наверное весь день проведу в этом редакторе :D

1
Мансур Оливье

Вот опять щас начнут хайпится за игру,кучу новостей по игра. а когда она выйдет будет опять этот ажиотаж на протяжении месяца двух и всем потом станет пофиг)

1
Комментарий удален
Rensky27

женский человек???? нормально!)

8
LexxSentano Rensky27

пол - женский, раса - человек, всё логично, так то

0
Janekste

Афигенный редактор персонажей! А главное, что практически все персонажи весьма узнаваемы. Сходство с оригиналом потрясающее. Возможности редактора невообразимо велики. Для одиночных сюжетных RPG перед нами прорывной редактор - это прорыв! Ничего похоже в одиночных играх я и близко не видел до сих пор в плане возможностей. Всякие там MMO в расчёт не беру. Речь исключительно о одиночных RPG. Я сам в этом редакторе 7 часов провозился, создавая себе идеальных героев для будущего приключения. Думаю, что это далеко не предел. К редактору вернусь ещё не раз.

А самое приятное здесь, что люди часто публикуют на ютубчике параметры выставления ползунков, чтобы каждый мог сделать себе точно такого же персонажа за 2-3 минуты. Это круто!

0
Андрей_С

Вроде бы это еще урезанный. Слышал, что на релизе возможности расширят.

0
Hughey

Фродо похож)

0
Igromaniyak

Гатц, Термик, Фродо, Пендальф, Танос и Шепард прикольно получились.

0
Юра Буймистров99

Ого

0
Alekc Hernov

Надеюсь трахать сексом в игре можно будет таких красивых краль

0
Комментарий удален
LexxSentano

нет пока ничего в доступе, кроме редактора

1
Alpha_Visky LexxSentano

Понятно тогда, почему мусолят редактор этот

1
LexxSentano Alpha_Visky

ну так, демка демка ща будет демка... возмите порезанный редактор..... аааааа редактор111 ФАП ФАП ФАП

0
RomanV87

Х.йня, капком зажали добавить шляпу для Хайзенберга 😂😂😂

0
sssssmokey

а че линк злой такой ахаха, я с него выпал ппц 😂

0
Dirk Diggler

злой что из него сделали босмера

1
EvgenyDMT

Дикаприо норм вышел

0
askazanov

Классный редактор просто.

0
Перфильев Владимир

редактор топ, осталось только саму игру дождатся

0
kotik 2009

И игра не нужна ,бери и лепи .))

0
David Lisovsky

Ля, прикольно.

0
Mahmud Abaljizar

Сиськи где?

0
Roman Niko

фотороботы скорее чем фотки

0
alexmegaking

надеюсь там коды будут чтобы ввести параметры перса приличного

0
Diana Goddess

читер фу фу слабо честно на харде играть ?мои знакомыи стример драгон догма на харде проходил честно

0
Alcoza1cer

Почему никто не сделал Хитмана?))

0
Микаэла Хякуя

Пойду арию старк создам, подготовлю перса для прохождения игры.

0
Денис Е

И это всё с помощью шевеления ползунков? Круто! Некоторые картинки выглядят так, будто в каком-нибудь Зибраше слеплены

0
Shock Burst

Впечатляет!

0
Sigon

Блиин, я же опять на пол дня в редакторе застряну... Надеюсь там норм готовые пресеты есть или я играть только на следующий день начну.

0
AndSmart

так редактор уже доступен, создавай персонажа потом просто перенесется в основную игру

0
РоМ4иК_Спб

Большой Арни убил))буду им играть))

0
Dave_Leonardo

Вышло хорошо, особенно Кратос

0
YearlyRenly

гдеони создают, если игры нет еще?

0
boevayakiska

В Стиме есть демка где доступен только редактор персонажа

0
Cpt_Tomilin

Нормуль.

Но если там нет первичной генерации по фото, то это очень долго пиликать надо))

Я создал бы как обычно, арийца-гориллу трехметрового.

0
LincolnRimes

я с Майкла оч удивился ну и Танос неплох

0
MLShadow

Какой богатый на возможности редактор, потрачу ка я на него 3 минуты.

0
VovanVV1982

годно. надеюсь модели полученные как то придумают не только в игру эти портировать

0
Diana Goddess

надо будет поискать где там функция создания по другим героям

0
ratte88

Какая же интересная новость, вау

-1
MEGATAIMAN

ура ещё одна игра кроме wwe серии стала поистине обладать чётким редактором персонажей

-1
Keltas_Mizri

Треть нормально, остальное уродство.

-1
Дмитрий Финашов

а пипирки тоже можно будет редактировать??? большие там маленькие толстые??? и титьки??

-1
3Lexas

Хоть и хорошо, но разница конечно существенная

-1
AgitatedWystan

Панамка прям один в один. А с Минтары ору, как будто алкашку отпинал муж зек.

-1
Кей Овальд

Местами даже прикольно и похоже. Хотя местами и не очень.

-1
WittyOrvilleton

Если говорить откровенно, то более менее получился Гатс, все остальные больше похожи на низкобюджетных косплееров, чем на самих себя.

-4
Eclair_93

95% мамкины воображалкины, которые в глаза долбятся. Реально похожих по пальцам пересчитать.

-5
CEKTAHTO4KA

А зачем? Это как в фоллыче стройка которая там нах не нужна.

-5
Sinmax

ну, по крайней мере с таким редактором в игре должно быть поменьше нпц-клонов, чем страдает подавляющее число рпг. я раньше и сам любил позалипать в редакторах, а сейчас уже лень. хочется скорее приступить к процессу без лишних прелюдий.

0
grendel777

Слегка похожих, с большой натяжкой скорее. Реалистичностью даже не пахнет ))

-5
MakeshiftKendal

Не верю, 100% на PS там перед самым релизом что то подкрутят что бы получались только персонажи уродцы, из за задагных шаблонов, и с эти ничего нельзя сделать без модов - натыкались уже на такое.

Вот не поверю пока сам не увижу.

-6
Garris1304

Так скачай редактор и увидь.

4
Fenharell

пластиковые манекены

-7
KANSERVATOR

А где Сидоджи из гта са? с него нужно было начинать

-9
Кyрица

Соснул бы у него?

-1
Kayse_Nour Кyрица

охлади трахание, я рассматриваю его пользу

5
KANSERVATOR Кyрица

тебя бы отправил на растерзание к нему на район

-1
Выxyxoль Kayse_Nour

Углепластик, трахнем пару пива?

0
Porsche911GT3RS

Редактор как редактор. Я поигрался, сделал анорексичную Алину Рин и понял, что игра не для меня. Сраный кооп с этими пешками, дичь полная. Сражения совсем не так как в соулслайк. Просто лесом игра.

-18