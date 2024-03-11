Игроки создают реалистичных персонажей в редакторе Dragon's Dogma 2, известных по играм и фильмам

С помощью обширного редактора персонажей в Dragon's Dogma 2 игроки могут создавать не только фантастических и эпических героев, но и таких, которые кажутся буквально взятыми из реальности.
От персонажей, известных по фильмам и книгам, до героев, являющихся точными копиями реальных людей, - возможности практически безграничны.
Пол Тасси, известный обозреватель игровой индустрии, в своей статье для Forbes подчеркивает, насколько Dragon's Dogma 2 позволяет игрокам выразить себя через создаваемых ими персонажей. Это не только свидетельство технологических возможностей игры, но и возможность для сообщества поделиться своим творчеством и вдохновением.
Игра, которая уже получила признание за свою открытость и гибкость, теперь становится платформой для воображения игроков со всего мира. Dragon's Dogma 2 больше не просто игра - это пространство для художественного самовыражения и неограниченного творческого изобретательства. Игроки уже назвали редактор персонажа "самым лучшим", и теперь, спустя время, начали делиться своими впечатляющими работами.
Некоторые очень похожи, а некоторые вообще нет. Но сам факт, что редактор позволяет все эти эксперименты очень впечатляет.
Майкл Джексон ТОП
Конечно же найдутся те кто напишет: да вы не смогли создать один в один, ведь именно "похоже" должен быть результатом, какой один в один , это не 3д программа
но цель создать один в один как раз таки, а не чтоб просто похоже было. А в самом посте так вообще утверждается - "От персонажей, известных по фильмам и книгам, до героев, являющихся точными копиями реальных людей". Так что претензии имеют место быть.
Ну да. В точь точь и похоже это совершенно разные вещи.
просто не тоно выразили свою мысль в посте ! попытка создания нужно написать
Главное, чтобы редактор не стал единственной заслугой игры. Ещё один Монстер Хантер мало кому покажется интересной затеей.
Гениальный редактор)
Слыш, купи игру!)
Мой тоже так-то не хуже, особенно трусы, мое почтение
🤣🤣🤣
ну да мощный редактор
Поже часов 20 проведу в редакторе персонажа)
Похоже не вы один, не вы один..
Даже очень хорошо выглядит:)
В сравнении с "редакторами урода" в неплохих и даже культовых RPG - это очень даже нихера себе.
Есть такая категория игроков, которым по кайфу часы сидеть в редакторе, а потом проходить игру "на-отвались" задерживаясь лишь в кат-сценах для любования своим творением. Я, от части, сам этим грешу:)
О, какие:)
Ну тут-то хоть выбор есть, лепить фрика для фана или что-то достойное мастурбации:)))
В некоторых редакторах только и остаётся выбирать, между вариантами "зеркало феминистки" и "я гламурный алкоголик":)
Да в любой игре с редактором можно сделать приятного персонажа любого пола.
Попробуй сделать это в TES 4 Oblivion )
очень мало игр где есть крутые редакторы ! бывает пишешь разработчику хоть настроику ноги и бедер сделаите а в ответ молчание
Там можно убирать зубы!! ЗУУУБЫЫ!
Жубы)
Надо сделать Горшка)
Не сказать что всюду похожи на 100%, однако очень неплохо даже.
в отлимчие от ничего во многих играх где даже настроики гон и бедер нет тут очень хорошо сделано и строиные ноги можно делать проверяла
Надеюсь завезут импорт/экспорт пресетов персонажей, что бы скачал импортировал и играй без танцев с бубном, а не как в скайриме)
в скаириме очень много модов и можно создавать очень красивых девушек с помощью мода
Ключевое. Что бы сделать перса со скринов, нужна еще туча модов и решейдов с енб
Работы зачётные 👍
Идеально вписываются ))
Кратос и Пикар самые похожие.
А как же Гендальф Серый?)
Что то его не заметил=)
Может Сарумян?
Я правильно понял что в этой игре редактора больше, чем самой игры? Просто все только про редактор и говорят. Складывается ощущение, что после того как я создам персонажа - можно выходить и делать рефанд.
Нет, просто редактор выложили в свободный доступ.
Супер! пупер.
Вот это я понимаю редактор, не то что убогая фигня в БГ3. Как по мне уже давно пора в играх делать продвинутые редакторы. По крайне мере в рпг, надоели эти редакторы в духе вот тебе 5 пресетов мужских, пять женских. Все бегают одинаковые, уж лучше вообще ресурсы на такое не тратить и сделать какого нибудь Геральта или Шепарда 🤦
Морриган, за что тебя так...
Похожа на Кери Расселл.
осталось мне наити где это находиться создание
Половина челов даже близко не похожи.
Это прекрасно. Наверное весь день проведу в этом редакторе :D
Вот опять щас начнут хайпится за игру,кучу новостей по игра. а когда она выйдет будет опять этот ажиотаж на протяжении месяца двух и всем потом станет пофиг)
женский человек???? нормально!)
пол - женский, раса - человек, всё логично, так то
Афигенный редактор персонажей! А главное, что практически все персонажи весьма узнаваемы. Сходство с оригиналом потрясающее. Возможности редактора невообразимо велики. Для одиночных сюжетных RPG перед нами прорывной редактор - это прорыв! Ничего похоже в одиночных играх я и близко не видел до сих пор в плане возможностей. Всякие там MMO в расчёт не беру. Речь исключительно о одиночных RPG. Я сам в этом редакторе 7 часов провозился, создавая себе идеальных героев для будущего приключения. Думаю, что это далеко не предел. К редактору вернусь ещё не раз.
А самое приятное здесь, что люди часто публикуют на ютубчике параметры выставления ползунков, чтобы каждый мог сделать себе точно такого же персонажа за 2-3 минуты. Это круто!
Вроде бы это еще урезанный. Слышал, что на релизе возможности расширят.
Фродо похож)
Гатц, Термик, Фродо, Пендальф, Танос и Шепард прикольно получились.
Ого
Надеюсь трахать сексом в игре можно будет таких красивых краль
нет пока ничего в доступе, кроме редактора
Понятно тогда, почему мусолят редактор этот
ну так, демка демка ща будет демка... возмите порезанный редактор..... аааааа редактор111 ФАП ФАП ФАП
Х.йня, капком зажали добавить шляпу для Хайзенберга 😂😂😂
а че линк злой такой ахаха, я с него выпал ппц 😂
злой что из него сделали босмера
Дикаприо норм вышел
Классный редактор просто.
редактор топ, осталось только саму игру дождатся
И игра не нужна ,бери и лепи .))
Ля, прикольно.
Сиськи где?
фотороботы скорее чем фотки
надеюсь там коды будут чтобы ввести параметры перса приличного
читер фу фу слабо честно на харде играть ?мои знакомыи стример драгон догма на харде проходил честно
Почему никто не сделал Хитмана?))
Пойду арию старк создам, подготовлю перса для прохождения игры.
И это всё с помощью шевеления ползунков? Круто! Некоторые картинки выглядят так, будто в каком-нибудь Зибраше слеплены
Впечатляет!
Блиин, я же опять на пол дня в редакторе застряну... Надеюсь там норм готовые пресеты есть или я играть только на следующий день начну.
так редактор уже доступен, создавай персонажа потом просто перенесется в основную игру
Большой Арни убил))буду им играть))
Вышло хорошо, особенно Кратос
гдеони создают, если игры нет еще?
В Стиме есть демка где доступен только редактор персонажа
Нормуль.
Но если там нет первичной генерации по фото, то это очень долго пиликать надо))
Я создал бы как обычно, арийца-гориллу трехметрового.
я с Майкла оч удивился ну и Танос неплох
Какой богатый на возможности редактор, потрачу ка я на него 3 минуты.
годно. надеюсь модели полученные как то придумают не только в игру эти портировать
надо будет поискать где там функция создания по другим героям
Какая же интересная новость, вау
ура ещё одна игра кроме wwe серии стала поистине обладать чётким редактором персонажей
Треть нормально, остальное уродство.
а пипирки тоже можно будет редактировать??? большие там маленькие толстые??? и титьки??
Хоть и хорошо, но разница конечно существенная
Панамка прям один в один. А с Минтары ору, как будто алкашку отпинал муж зек.
Местами даже прикольно и похоже. Хотя местами и не очень.
Если говорить откровенно, то более менее получился Гатс, все остальные больше похожи на низкобюджетных косплееров, чем на самих себя.
95% мамкины воображалкины, которые в глаза долбятся. Реально похожих по пальцам пересчитать.
А зачем? Это как в фоллыче стройка которая там нах не нужна.
ну, по крайней мере с таким редактором в игре должно быть поменьше нпц-клонов, чем страдает подавляющее число рпг. я раньше и сам любил позалипать в редакторах, а сейчас уже лень. хочется скорее приступить к процессу без лишних прелюдий.
Слегка похожих, с большой натяжкой скорее. Реалистичностью даже не пахнет ))
Не верю, 100% на PS там перед самым релизом что то подкрутят что бы получались только персонажи уродцы, из за задагных шаблонов, и с эти ничего нельзя сделать без модов - натыкались уже на такое.
Вот не поверю пока сам не увижу.
Так скачай редактор и увидь.
пластиковые манекены
А где Сидоджи из гта са? с него нужно было начинать
Соснул бы у него?
охлади трахание, я рассматриваю его пользу
тебя бы отправил на растерзание к нему на район
Углепластик, трахнем пару пива?
Редактор как редактор. Я поигрался, сделал анорексичную Алину Рин и понял, что игра не для меня. Сраный кооп с этими пешками, дичь полная. Сражения совсем не так как в соулслайк. Просто лесом игра.