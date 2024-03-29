Для Dragon's Dogma 2 вышло первое крупное обновление

Сегодня компания Capcom выпустила первое крупное обновление для своей новой ролевой игры Dragon's Dogma 2, устраняющее некоторые проблемы, имевшиеся на момент релиза. Размер патча на ПК составляет 1.5 ГБ.
Правда, обновление доступно только для PS5 и Steam, а игроки, играющие в версию для Xbox, получат его в "ближайшие несколько дней".
Обновление было обещано несколько дней назад, и в нем реализованы некоторые важные элементы, к которым у игроков были претензии.
Безусловно, одним из наиболее значимых дополнений, включенных в обновление, является опция, позволяющая начать новую игру, если на вашей системе уже есть сохранения.
Игроки также смогут настроить некоторые параметры графики на PS5, хотя Capcom и уточняет, что они не окажут существенного влияния на производительность. Реальные улучшения частоты кадров появятся в будущем обновлении.
Полную информацию о патче вы можете прочитать ниже.
[PlayStation 5 / Steam]
- Добавлена возможность начать новую игру, если сохранения уже существуют.
- Изменение количества предметов "Искусство преображения", доступных в гильдиях пешек в игре, до 99.
- Сделать квест, позволяющий игрокам обзавестись собственным жилищем (где можно сохраняться и отдыхать), доступным в начале игры.
- Различные проблемы с отображением текста.
- Исправления различных ошибок.
[PlayStation 5]
- Добавлена опция включения/выключения размытия движения в опциях.
- Добавлена возможность включения/выключения трассировки лучей в опциях.
- Добавлена возможность установить лимит на 30 FPS в настройках.
[Steam]
- Улучшение качества изображения при включении функции DLSS SUPER RESOLUTION.
- Устранение проблемы, связанной с отображением моделей при некоторых определенных настройках.
Dragon's Dogma 2 уже доступна для PS5, PC и Xbox Series X|S.
Насчет квеста с жилищем, оно есть девка которая сначало на неделю дает пожить потом продает за 20к
Я думал хата пошикарнее будет)
Есть там хат за 200 тысяч и 300 тысяч в бакбатале.
Я разочарован хатой за 200к. Копил на неё и т.п. , а на деле в ней ничего интересного(даже дизайна)
А можно оптимизацию в следующем патче? А то не гоже на 4090 в городе с 40 фпс сидеть...
Да зачем, там же вкл/выкл лучиков сделали и улучшили качество DLSS, без него нормально оптимизировать не смогли.. :))) ЖДем еще неделю.
Думаю как с КиберШлангом 2077 надо подождать годик чтоб из шланга в панк превратился =)
Проблема в проце. Игра со скрипом обрабатывает множество AI(которых дохрена как раз в городе), поэтому CPU тут "узкое горлышко"
остается ждать когда дерьмуву удалят, тогда может +22% прибавиться как с калисто протокол)
Ну выкини свою 4090. ибо даже на 4070 45-50 фпс в столице. Хотя дело то совсем не видяхе а в проце.
Ну как там с оптимизоном пк версии после этого патча? Есть улучшения?
Нет
Написано же что оптимизацию будут править позже
Они не будут завозить нормальный оптимизон пока не продадут достаточно копий, максимум микро хотфиксы на текстурки и тп. Потому шо, что бы им реально поправить оптимизон, им надо выкорчевывать денуво оттуда. Вот они и тянут.
С прозрачными текстурами так и не по решали, с оптимизацией стало хуже даже на минимальных настройках, играл средние - высокие и не жаловался и ху..... бы сними с текстурами, а вот фризы нееее ребятушки это пиз.......ц!
есть лаг инпут в столице, фризов ваще не видел. Фризы если у тебя мало оперативки и нет ссд скорее всего. Да точно, глянул твой спек - он не соответствует, очень древний проц как и все остальное. У тебя проц 2018 года и даже тогда он был скорее лоу мид.
А что за квест в начале игры, кто то уже нашëл?
Фризы как были так и остались. Ничего не изменилось. Японцы как всегда
Именно, там выше и указано что сделали... НЕфига! ЗА неделю КАРЛ! :) Там игра по всем направлениям, фризит, лагает, тормозит, подгружается, даже бывало застревание в модели и проваливание в текстуры.. :)
Надо просто купить 14900К и взлететь вместе с этим процем. Тогда точно будет успех
игре ниче не поможет кроме патчей
Продолжаем вести наблюдения и ждать главный патч!
Ребят, кто-то в курсе, был квест где Олофа нужно было сопроводить в крипту, по пути встретил дракона и балисту. Пока стрелял, напали гоблины и убили этого Олофа, Я пошел его воскрешать, воскресил, но куда он дальше пошел - не ясно. Может кто-то сталкивался куда деваются нпс после воскрешения?
Очевидно, в морг. Ищи там его
Они становятся зомби и идут в деревню хавать других нпс.
Как там с оптимизмом, имеет смысл игруху обнавлять?
Никак, если у тебя активашка, то смысла обновлять сейчас нет.
активашки уже по 80р , мало-ли кто-то захочет проверить свою систему на стресс)
А почему Xbox версия делает сосат?
У меня после патча фпс вырос на 5-10 единиц, теперь по миру бегаешь и стабильные 60 кадров(раньше 45-60) хотя бы без дропа. В городе эльфов стало 40-45(раньше 30) фпс. Визуально отображение длсс поправили, теперь картинка не сыпется.
Лишнее, наоборот круто, что игрок может на начале прочувствовать конский ценник в гостинице и проблему с жильём вообще, после чего предложение с хатой воспринимается как спасательный круг)
Так этот квест и так был в столице. В пустыне тоже такой есть( просто покупка). Не понятно что в патче сделали.
А fps то в городе лучше стал. Я бы сказал стабильнее. Если раньше мог до 30 упасть и в целом в районе 40-55 скакал то сейчас старается ниже 50 не падать.
Эмммм.... и все?! Там куча проблем с производительностью, а они можно сказать целую неделю ничего не делали....:))))
Там скорей всего другая команда этим занимается, которая ещё просто не сделала, а не "ничего не делали". Я не оправдываю, просто процесс примерно так идёт в разработке