Геймдиректор Dragon's Dogma 2 хочет, чтобы игроки отказались от системы быстрых путешествий

Быстрые путешествия - спорный вопрос в играх с открытым миром. Если сделать его слишком легким, то вы рискуете банально запутать мир; если сделать его слишком трудным, то игроки могут посчитать путешествие утомительным. Геймдиректор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно объяснил, почему он стремится избежать первого варианта, предпочитая, чтобы игроки нормально путешествовали и знакомились с окружающим их миром.
Просто попробуйте. Путешествовать скучно? Это неправда. Это проблема только потому, что ваша игра скучна. Все, что вам нужно сделать, - это сделать путешествия увлекательными. Вот почему вы размещаете вещи в правильных местах, чтобы игроки могли их обнаружить, или придумываете методы появления врагов, которые каждый раз создают разные впечатления, или заставляете игроков попадать в слепые ситуации, когда они не знают, безопасно или нет в десяти метрах перед ними. Мы много работали над созданием игры, в которой вы можете наткнуться на кого-то, и что-то произойдет, поэтому, несмотря на то, что в игре есть быстрые путешествия, мы решили создать такую карту, на которой игроки сами будут решать, ехать им на велосипеде или идти пешком, чтобы получить удовольствие от путешествия.
Dragon's Dogma 2 и ее предшественница уникальны тем, что не позволяют неограниченно быстро перемещаться. Обе игры требуют дорогих и редких камней для телепортации в определенные кристаллы. В Dragon's Dogma 2 также добавлены тележки, позволяющие передвигаться только по определенным путям, с оговоркой, что на этих путях вас могут поджидать случайные засады и события.
В других играх быстрые путешествия подвергались критике за то, что они превращают открытые миры в серию загрузочных экранов. В результате некоторые игры пытались по-другому подойти к этой функции или даже полностью отказаться от нее, чтобы вернуть ее в сиквеле. Ицуно заявил, что ему нравится быстрое перемещение как функция: "Это удобно и хорошо". Однако он также считает, что расстояние — важная часть Dragon's Dogma 2, поэтому команда в итоге решила ограничить быстрое перемещение.
Наверное, мы хотели, чтобы сокращение длинных дистанций было сопряжено с определенными затратами. В каком-то смысле это отражает и реальный мир. В реальной жизни существует множество правил, которые необходимы для того, чтобы сделать систему возможной, и игнорирование этих правил делает вещи менее реалистичными или менее ценными.
Посмотрим, чем обернется уникальный подход Dragon's Dogma 2 к быстрым путешествиям, когда игра выйдет 22 марта на PS5, PC и Xbox Series X|S.
Нельзя совсем отказаться от быстрого перемещения,ведь игроки разные,кто-то любит долго добираться кто-то хочет сделать все по-быстрому
Конечно, времена, когда мы мотались по почти пустому миру от одной точке к другой, проши. Даже в гонках так. Если взять за пример NFS Underground, нам приходилось самому доехать до нужной точки, в целом времени отнимало немало.
Смотря какой принцип. Если ты постоянно куда то движешься вперед и вернутся куда либо не имеет большого смысла в плане прохождения тогда да. Но прикол в том что зачастую игры в открытом мире это беготня туда сюда, от чего это утомляет чё бы ты там не расставлял и тд. Вот тут то условный "телепорт" капец как спасает.
Или как пример с RDR2 где сама игра по себе медитативная и если одно время благодаря технической части и случайным событиям, плюс занятию в виде охоты и тд ты с кайфом ток на лошади перемещаешься из точки а в точку б, то в определенный момент от этого можно устать и ты хочешь сосредоточиться только на прохождении миссий, вот тут тоже неплохо так спасает этот момент.
Да и элементарная экономия времени. Какой кайф смотреть на одни и те же локации с 10 раз, даже если там респавнятся новые монстры в новых местах. Явно если ты пропылесосил локацию то к повторному возращению там ничего особо интересного уже не найдёшь
Согласен. Моя главная претензия к тому, что игра еще не вышла, и мы не знаем на самом деле, как много активности в мире игры. Даже если активности дохрена, будут моменты, когда тебе придется одного края света дойти до другого)
Мне нравилось в 4-м ГТА садиться в такси, включать музыку, и сидеть в салоне, выглядывая в окно, разглядывая улицы, здания)
При условии, что мир наполнен событиями, а сам процесс перемещения это не просто бег с перерывами на восстановление стамины. Пока что, рдр2 держит в этом русле первенство(имхо)
Мир должен быть хорошо так насыщен интересными событиями и вещами, тогда будет интересно исследовать.
А пустые локации с мобами и хрен пойми какой наградой (привет элден ринг) исследовать вобще не хочется, хочется быстро пробежать сюжет и все, а тогда уже возникает вопрос, нахрен вы вобще делали открытый мир?
Что ты такое несешь, это большая игра. И твой бек трекинг, начинает доставать уже от трети игры. Если в игре не будет быстрых телепортов, то ей ничто не поможет. Она просто задолбает, однообразной беготней и убийством одних и тех же мобов, по 100-500 раз. А учитывая то, что в игре смена дня и ночи. А ночь в Драгон Догме, нереально конченная, без фонаря, вообще темный экран, а с ним кое как, в близи видно. То путешествие, будет максимально убого. Чел делай игру, и не придумывай костыли.
А я хочу, чтобы разработчики перестали клепать бесконечные километры уныния, заполненные однообразным дрочевом кабанчиков и прочего гриндана.
И еще чтобы крапком перестал пихать свою обосанную энигму в старые игры, но видимо нам не суждено сойтись.
В 1й части очень часто заставляли бегать туда сюда по большому миру если бы не камни(которые еще найти надо) многие задушились бы еще на первый часах игры. Во 2й мир обещают больше ну ну. Бегать по миру это так весело
Быстрые перемещения должны быть, под конец в таких играх даже самые тёртые гуляки начинают пользоватся телепортами, а если учесть как в первой часть быстро уставал персонаж из-за рахитской стамины, то в пекло такие заявления..
Лично я нахожу максимум пару часов времени поиграть в игры после работы. И я должен тратить 50% времени на хождение по миру, где, возможно нет активностей?)
Разработчикам всегда было выгодно тратить как можно больше времени игрока.
а я очень люблю исследовать
В Морровинде с этим неплохо было, фаст тревел только между определенными точками, часто с пересадками) Плюс свитки возврата в ближайший храм. Так или иначе, приходилось планировать маршрут.
ну а я хочу чтоб дарк солс перестали тыреть ретурды всякие и тип свои идеи реализовывали, а если нет таких то торгуйте пирожками на базаре и не лезьте в индустрию
А просто сделать опционально эту функцию, совесть не позволяет? Я считаю что это должно быть на выбор игрока, то как ему проходить игру
Даже если в игре не будет тп, то мододелы всё исправят)