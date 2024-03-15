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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 377 оценок

Игрок получил диск с Dragon's Dogma 2 за неделю до релиза и показал почти 4 часа геймплея

butcher69
Новости

Dragon's Dogma 2 - одна из самых горячо ожидаемых игр года, и некоторые фанаты даже называют ее одной из лучших игр этого года. Конечно, большинству из нас еще предстоит получить ее в свои руки и попробовать самим. Однако некоторые счастливчики уже получили свои копии, а некоторые даже решили поделиться своими прохождением игры в сети.

Пользователь JustIchor вышел в прямой эфир Twitch, играя с самого начала в полную версию игры, а не в демо. Конечно, если вы надеетесь избежать спойлеров, то вам лучше держаться подальше от этого аккаунта Twitch. То же самое касается и всех загрузок на YouTube, которые появятся в ближайшие несколько дней.

Нет ничего удивительного в том, что геймплей выкладывается задолго до релиза игры. Так случается практически со всеми крупными играми. По словам JustIchor, диск ему продал "друг, работающий в Walmart".

Запись его прохождений вы можете увидеть выше или найти вот здесь. Стример играл на PlayStation 5. По его словам, производительность вне боя довольно хорошая, но в одном бою он использовал заклинания, и было заметно падение производительности.

Dragonʼs Dogma 2 готовится к выходу 22 марта на PC, Xbox Series X|S и PS5.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Nickname123456

блэк дезерт здорового человека ты ли это ?

0
-zotik-

Когда то по ней хотели сделать сингл))

0
antonborisov198
и некоторые фанаты даже называют ее одной из лучших игр этого года.

Фанаты невышедшей игры)

-1
-zotik-

Она явно лучше 1й, а 1я хорошая, да в этом году хороших игр рока не было считай крепкий кандидат. Правда все хорошие игры в основном осенью выходят)

0
Лариан Яна

Элден ринг на бустах, не более. Даже интерфейс человеческий не сделали, позорище японское

-2
Кyрица

ХАХАХА кто в этот понос играть будет? жесть! Похоже силы у пацанов закончились на редакторе персов. Ее даже на мобилки стремно выпускать.

-10