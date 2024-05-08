ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: Dreadwolf 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.6 342 оценки

Судя по всему, EA планирует выпустить Dragon Age: Dreadwolf до марта 2025 года

butcher69
Новости

Electronic Arts подтвердила планы по выпуску двух игр от внутренних студий в текущем финансовом году, который закончится 31 марта 2025 года.

Компания опубликовала обновленный список релизов, который можно посмотреть ниже, в рамках своего квартального отчета о доходах во вторник.

Партнерская игра, которая, скорее всего, будет издана под лейблом EA Originals, выйдет в первом квартале календарного 2025 года. Вторая игра, основанная на уже известном бренде и полностью принадлежащая Electronic Arts отмечена к выходу просто в "текущем финансовом году".

По словам журналиста Giant Bomb Джеффа Грабба, эта вторая игра EA - это Dragon Age: Dreadwolf от BioWare, которую издатель планирует полностью раскрыть этим летом.

6
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Эххх помню первую прошел фактически запоем, вторую бросил ближе к концу когда пошли копипасты локаций, ну, а третью так и не осилил. От новой ничего хорошего не жду, так как тех Биотварей уже давно нет.

5
Oscilograf

Когда то Драгон Эдж был хорошей серией, интересно что будет в этот раз. Как бы не бяка.

2
Hloort

Если учесть, что они пихали ЛГБТ, когда это было просто модно, но не столь обязательно. То в следующую игру навалят столько повестки, что у нас её запретят. А рискнувшие поиграть будут блевать дальше, чем видят.

К тому же, в центр истории решили засунуть неудачный кусок из Dragon Age 3... Солас - унылое калище. И вообще с эльфами там налажали сильно. Но делать игру вокруг него?! Не, они точно мозгами не думают при создании этой поделки.

4
UnrealisticGeoffrey Hloort

Ну выбирай подарки. Повестка, плохое техническое состояние, п2в элементы, засилье устаревших механик в опен ворде, нелепый сюжет и геймплей, комбинация всего этого.

0
Hloort UnrealisticGeoffrey

Уже давно не ожидаю от крупных студий ничего хорошего. Ну, кроме веселья полученного от их обсёров. Но это не только смешно, но и в тоже время очень грустно.

1
Raphtallia Hloort
К тому же, в центр истории решили засунуть неудачный кусок из Dragon Age 3... Солас - унылое калище. И вообще с эльфами там налажали сильно. Но делать игру вокруг него?! Не, они точно мозгами не думают при создании этой поделки.

Блин, всеми руками ЗА. Полностью согласна. Самый неоднозначный и стремный из персов во всех ДА.Зачем было делать сюжет вокруг унылого пародия на сайтаму, я даже не знаю. Это наверное самый стремный эльф из всех, что я видела. Даже у беседки эльфы симпотичнее. А его история вообще бред, да и сам он какой-то нудный.

2
Hloort Raphtallia
Самый неоднозначный и стремный из персов во всех ДА.

Я тоже сначала написал, что она самый-самый отвратный, но потом вспомнил про то, что мой мозг так старательно хотел стереть...

Спойлер

Помнишь эту красотульку? Сара. Результат сношения эльфа со свиньёй. Даже орком назвать её не могу, это может обидеть этих симпатяг.

0
Raphtallia

Кому пришло в голову поставить в центр истории лысого эльфа? По моему куда логичнее и интереснее было-бы рассказать про Тэвинтер и запретную магию. Зачем опять этого скучного и нудного Солуса суют?

2
RPG fan of games

Надеюсь на лучшее, трилогия dragon age понравилась и хотелось-бы достойное продолжение.

1
Eclair_93

Где мой МЕ5?)

0
RPG fan of games

Учитывая сколько они делают новый dragon age, то ждём новый mass effect к 2030 году.

0
Кот Миша

Значит ждать осталось недолго!

0
Rograx

Из всей серии DA только ориджин нормальная, пару раз прошел. Все остальное просто помои. Особенно 3 часть, одна из ХУДШИХ игр за все время что я пробовал.

0