Судя по всему, EA планирует выпустить Dragon Age: Dreadwolf до марта 2025 года

Electronic Arts подтвердила планы по выпуску двух игр от внутренних студий в текущем финансовом году, который закончится 31 марта 2025 года.
Компания опубликовала обновленный список релизов, который можно посмотреть ниже, в рамках своего квартального отчета о доходах во вторник.
Партнерская игра, которая, скорее всего, будет издана под лейблом EA Originals, выйдет в первом квартале календарного 2025 года. Вторая игра, основанная на уже известном бренде и полностью принадлежащая Electronic Arts отмечена к выходу просто в "текущем финансовом году".
По словам журналиста Giant Bomb Джеффа Грабба, эта вторая игра EA - это Dragon Age: Dreadwolf от BioWare, которую издатель планирует полностью раскрыть этим летом.
Эххх помню первую прошел фактически запоем, вторую бросил ближе к концу когда пошли копипасты локаций, ну, а третью так и не осилил. От новой ничего хорошего не жду, так как тех Биотварей уже давно нет.
Когда то Драгон Эдж был хорошей серией, интересно что будет в этот раз. Как бы не бяка.
Если учесть, что они пихали ЛГБТ, когда это было просто модно, но не столь обязательно. То в следующую игру навалят столько повестки, что у нас её запретят. А рискнувшие поиграть будут блевать дальше, чем видят.
К тому же, в центр истории решили засунуть неудачный кусок из Dragon Age 3... Солас - унылое калище. И вообще с эльфами там налажали сильно. Но делать игру вокруг него?! Не, они точно мозгами не думают при создании этой поделки.
Ну выбирай подарки. Повестка, плохое техническое состояние, п2в элементы, засилье устаревших механик в опен ворде, нелепый сюжет и геймплей, комбинация всего этого.
Уже давно не ожидаю от крупных студий ничего хорошего. Ну, кроме веселья полученного от их обсёров. Но это не только смешно, но и в тоже время очень грустно.
Блин, всеми руками ЗА. Полностью согласна. Самый неоднозначный и стремный из персов во всех ДА.Зачем было делать сюжет вокруг унылого пародия на сайтаму, я даже не знаю. Это наверное самый стремный эльф из всех, что я видела. Даже у беседки эльфы симпотичнее. А его история вообще бред, да и сам он какой-то нудный.
Я тоже сначала написал, что она самый-самый отвратный, но потом вспомнил про то, что мой мозг так старательно хотел стереть...
Помнишь эту красотульку? Сара. Результат сношения эльфа со свиньёй. Даже орком назвать её не могу, это может обидеть этих симпатяг.
Кому пришло в голову поставить в центр истории лысого эльфа? По моему куда логичнее и интереснее было-бы рассказать про Тэвинтер и запретную магию. Зачем опять этого скучного и нудного Солуса суют?
Надеюсь на лучшее, трилогия dragon age понравилась и хотелось-бы достойное продолжение.
Где мой МЕ5?)
Учитывая сколько они делают новый dragon age, то ждём новый mass effect к 2030 году.
Значит ждать осталось недолго!
Из всей серии DA только ориджин нормальная, пару раз прошел. Все остальное просто помои. Особенно 3 часть, одна из ХУДШИХ игр за все время что я пробовал.