Новое обновление Dragon's Dogma 2 добавило поддержку PS5 Pro

Capcom регулярно выпускает обновления для Dragon’s Dogma 2 после запуска, поскольку компания стремится продолжать совершенствовать и дополнять игру в жанре экшен-RPG с открытым миром, и теперь вышло еще одно новое обновление, на этот раз с упором на технические усовершенствования.

В частности, новейшее обновление Dragon’s Dogma 2 добавило поддержку PS5 Pro. PSSR был добавлен в меню «Графика» игры, а новая опция «Сбалансированная» для качества графики также доступна в параметрах графики.

Помимо этого, новое обновление также решает несколько мелких проблем на всех платформах, включая исправление ошибок, связанных с создателем персонажа, поведением Пешек, мини-картой и многим другим. Вы можете ознакомиться с полным списком изменений по ссылке.

Dragon’s Dogma 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК. По состоянию на май было продано более 3 миллионов копий игры по всему миру.