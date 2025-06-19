Экранизация Dragon's Lair с Райаном Рейнольдсом обрела потенциального режиссёра

Проект Netflix по экранизации культовой аркадной игры Dragon’s Lair наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. По информации The Hollywood Reporter, стриминговый гигант ведёт переговоры с Джеймсом Бобином — постановщиком «Маппетов» и «Доры и Затерянного города» — на пост режиссёра грядущего фильма.

Главную роль в ленте сыграет Райан Рейнольдс, который также выступает одним из продюсеров. Если Бобин примет предложение, это будет уже второй его проект с Рейнольдсом после пока не вышедшей экранизации настольной игры Улика (Clue). Бобин известен умением сочетать юмор и приключения, что может идеально подойти для оживления Dragon’s Lair на экране.

Dragon’s Lair — легендарная игра 1983 года, прославившаяся благодаря яркой мультяшной анимации Дона Блута. В центре истории — неуклюжий, но отважный рыцарь Дирк, спасающий принцессу Дафну из логова злобного дракона. Сюжет фильма несколько раз перерабатывался: сначала рассматривался интерактивный формат по типу «Брандашмыга» из Чёрного зеркала, но в итоге команда перешла к классическому кино.

Сценарий пишут братья Хагеманы ("Лего. Фильм") и Гэри Голдман. В продюсерах — сами ветераны оригинальной игры: Дон Блут, Джон Померой и Голдман. Дата премьеры всё ещё неизвестна, но с новым режиссёром на горизонте надежда на запуск съёмок стала как никогда реальной.