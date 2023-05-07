Авторы Dredge выпустили полный саундтрек игры ©

Black Salt Games и Team 17, соответственно разработчик и издатель популярной рыболовной видеоигры Dredge, выпустили полный саундтрек.

Саундтрек, написанный Дэвидом Мейсоном, был распространен вместе с часовым видео на официальном YouTube-канале Team 17, предоставляя поклонникам возможность сделать свои выходные более расслабляющими, слушая атмосферные мелодии Dredge.

Если вы не знакомы с Dredge, то это инди-игра о рыбалке, созданная Black Salt Games и выпущенная Team 17 для PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и Xbox One