DREDGE 30.03.2023
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Авторы Dredge выпустили полный саундтрек игры

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butcher69
Новости

Black Salt Games и Team 17, соответственно разработчик и издатель популярной рыболовной видеоигры Dredge, выпустили полный саундтрек.

Саундтрек, написанный Дэвидом Мейсоном, был распространен вместе с часовым видео на официальном YouTube-канале Team 17, предоставляя поклонникам возможность сделать свои выходные более расслабляющими, слушая атмосферные мелодии Dredge.

Если вы не знакомы с Dredge, то это инди-игра о рыбалке, созданная Black Salt Games и выпущенная Team 17 для PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и Xbox One

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