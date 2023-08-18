Отмеченный наградами твин-стик шутер Dust & Neon добрался до PlayStation 5 и Xbox Series X|S ©

Rogue Games и David Marquardt Studios объявили, что отмеченный наградами твин-стик шутер Dust & Neon м видом сверху стал доступен на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игроки могут взрывать ботов с помощью дикого набора уникальных револьверов, дробовиков, винтовок и лазерного оружия, а затем перезаряжать с безупречным тамингом, чтобы получить преимущество против любого враждебного автомата.

В Dust & Neon игроки станут таинственным киборгом-стрелком без имени. Безумный ученый-гонщик за крысами доктор Финкель воскресил преступника из мертвых, надеясь, наконец, положить конец апокалипсису роботов и вернуть Дикому Западу былую нетронутую славу. Выберите огнестрельное оружие из тысяч существующих и разблокируйте десятки метких навыков стрельбы и меняющих игру баффов во время путешествия через ад и паводок.