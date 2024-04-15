Dying Light 2 получит крупное обновление с новом уровнем сложности уже на этой неделе

Компания Techland объявила, что обновление с новым уровнем сложности "Кошмар" для Dying Light 2 выйдет на этой неделе, и в нем будет представлен совершенно новый вариант экшена с убийством зомби.

Согласно оригинальному дорожному плану Dying Light 2, Nightmare Mode должен был появиться еще до конца зимы, но, похоже, его выход немного отложили. Впрочем, это неважно, ведь Techland готовится выпустить его в конце этой недели.

Как следует из названия, Nightmare Mode добавляет в Dying Light 2 более сложный уровень сложности "Кошмар", но его цель — создать более захватывающий опыт при исследовании Вилледора.

Как сообщается в новом блоге разработчиков, режим "Кошмар" в Dying Light 2 будет основан на одноименном режиме из первой игры, но в нем также будет несколько дополнительных модификаций.

Большинство элементов HUD были удалены, так что вместо того, чтобы полагаться на свой пользовательский интерфейс, вам придется использовать "свои глаза и уши", чтобы передвигаться. Какая оригинальная концепция!

Выносливость будет восстанавливаться медленнее, и Techland утверждает, что использование всей выносливости будет иметь более серьезные "последствия". Погони также станут более напряженными, а новый пятый уровень погони породит тиранов Volatile Tyrants, которые испортят вам весь день.

Играть вместе с другими игроками станет не легче, а сложнее благодаря масштабированию, что потребует от игроков, проходящих Nightmare Mode вместе, "хорошего сотрудничества и общения".

Если вам удастся завершить игру в режиме "Кошмара", то, по словам Techland, вы получите в награду "суперуникальный наряд". Чтобы узнать, что это за наряд, вам придется сыграть в игру.

Дата выхода обновления пока не сообщается, но Dying Light 2 доступна на PC, PlayStation и Xbox.