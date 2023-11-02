За первые четыре недели работы EA Sports FC 24 было зарегистрировано более 14,5 млн. активных пользователей

Ежегодная футбольная франшиза EA, возможно, сменила название с FIFA на EA Sports FC в этом году, но она продолжает демонстрировать высокие показатели вовлеченности игроков.

В своем последнем квартальном финансовом отчете компания сообщила, что за четыре недели после выхода игры в конце сентября в EA Sports FC 24 было зарегистрировано более 14,5 млн. активных учетных записей на всех платформах. В сочетании с устойчивыми продажами прошлогодней FIFA 23, предшествовавшими выходу этой части, серия футбольных симуляторов превзошла ожидания EA по итогам II квартала текущего финансового года (с июля по сентябрь).

В целом чистые доходы EA за этот период составили 1,82 млрд. долларов, что на 4% больше, чем во втором квартале предыдущего финансового года.

Вскоре после выхода EA Sports FC 24 EA сообщила, что было продано 6,8 млн. экземпляров только Ultimate Edition, которое давало игрокам неделю раннего доступа до глобального релиза игры. Позже компания подтвердила, что за несколько недель после выхода игры в нее сыграли более 11,3 млн. игроков.

EA Sports FC 24 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.