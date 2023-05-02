Приключенческая игра Eastward получила текстовый перевод на русский язык ©

Eastward, очаровательная приключенческая игра от студии Pixpil, вышла в сентябре 2021 года и была хорошо принята игроками, у игры 84% положительных отзывов в Steam, но у неё был один недостаток - шанхайские разработчики не стали переводить её на русский язык. И этот недостаток был исправлен командой Like a Dragon Kiwami которые сегодня выпустили текстовый перевод на русский язык. Перевод доступен для ПК-версии и скачать его можно на PlayGround.ru.

Действие Eastward происходит в фэнтезийном мире, где общество находится на грани краха, а население сокращается. Игрок берет на себя роль главных героев Джона и Сэма и использует их уникальные способности для исследования уютных городков, таинственных мест и токсичных отходов.