Eastward 16.09.2021
7.3 24 оценки

Приключенческая игра Eastward получила текстовый перевод на русский язык

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butcher69
Новости

Eastward, очаровательная приключенческая игра от студии Pixpil, вышла в сентябре 2021 года и была хорошо принята игроками, у игры 84% положительных отзывов в Steam, но у неё был один недостаток - шанхайские разработчики не стали переводить её на русский язык. И этот недостаток был исправлен командой Like a Dragon Kiwami которые сегодня выпустили текстовый перевод на русский язык. Перевод доступен для ПК-версии и скачать его можно на PlayGround.ru.

Действие Eastward происходит в фэнтезийном мире, где общество находится на грани краха, а население сокращается. Игрок берет на себя роль главных героев Джона и Сэма и использует их уникальные способности для исследования уютных городков, таинственных мест и токсичных отходов.

ПК Трейлеры
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Последние посты по игре Eastward
Eastward "Русификатор текста" {Like a Dragon Kiwami}
Eastward "Русификатор текста" {Like a Dragon Kiwami}
Что за нереальные оценки у этой хрени?)
Что за нереальные оценки у этой хрени?)
Eastward "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 13.12.2022] {RTX_XXXX}
Eastward "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 13.12.2022] {RTX_XXXX}
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Eminence

Играл на английском. Повелся на красивые трейлеры, а в итоге оказалась дроч*льней с лабиринтами и посредственным сюжетом.

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