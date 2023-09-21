Авторы Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes показали трейлер в честь старта предзаказов

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes была представлена с новым трейлером во время Xbox Digital Broadcast на выставке Tokyo Game Show 2023. Предзаказы на игру уже открыты в преддверии даты выхода, которая, как известно, назначена на 23 апреля 2024 года. В России за игру просят 2869 рублей, а в других регионах 50 долларов.
Игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, доступная в день выхода игры в Xbox Game Pass, во многом является духовной наследницей Suikoden, и новый ролик подтверждает эти амбиции, знакомя нас с некоторыми персонажами, которых мы встретим в ходе прохождения кампании.
К особенностям Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, несомненно, относится ее пиксель-арт графика, отдающая дань уважения великой классике жанра jRPG. Одним словом, Hundred Heroes выглядит неплохо: глубина пошаговых боев и сюжет, который обещает быть весьма увлекательным и масштабным, вселяет надежду на ее запуск, который, как уже говорилось, состоится в апреле следующего года.