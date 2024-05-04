Студия GamesVoice показала геймплейный ролик Star Wars Jedi: Survivor с русской озвучкой

4 мая в мире ежегодно отмечают так называемый День Звёздных войн. Студия GamesVoice не осталась в стороне и представила новую демонстрацию русского озвучания Star Wars Jedi: Survivor.
Как мы и сообщали в недавнем отчёте, сейчас идут записи второстепенных персонажей, массовки и врагов. Параллельно сводится записанный материал, а теперь пришло время и для первых тестовых прогонов, призванных выявить всевозможные ошибки и нестыковки.
Релиз намечен на 2024 год.
Ля усы.
Выглядит стрёмно)
Надо будет перепройти. Надеюсь к тому моменту хоть немного поправят оптимизацию.https://www.youtube.com/watch?v=CHLL5609Y7Q
там стало вроде адекватно намного
Не знаю как сейчас, но когда я проходил в начале года, было все очень плохо.
Нормальная озвучка и прикольный трейлер, жаль игру ещё не завезли в зелёный магазин, первая часть мне очень понравилась.
Бро она уже неделю в геймпассе!!!
Я про торрент маркет.
Кайф, ждёмс
Усы у него это жесть. 😁
Котелка не хватает ещё.
Модами потом добавить бы...
Будет отличный повод еще раз пройти игру.
где то я уже это слышал, а в дед спейсе, мы записываем последних персонажей, дальше осталось только свести записанный материал, сделать тестовые прогоны, и как цари будете играть. Это было почти год назад, выводы делайте сами. Эта кампания гондурасов может и сей релиз запороть, или растянуть его на бесконечный срок, с их же слов, они никому и ничего не должны, и работают в свободное время и исключительно по доброте душевной. А бабки на озвучку вас никто донатить не просил, так что свои претензии вы можете засунуть себе в анус, если не согласны с подобным утверждением, будете забанены в их группе вк
Спасибо уже не надо))
Но более актуальная новость что я охотников за привидениями начал смотреть!🤗 // Андрей Маркушев
Андрей, вышла в цифре в 4 к и с дубляжом ? // The Trees
The, смотрю последние две части охотников за приведениями!
А именно:
«Охотники за привидениями: Наследники» — американский фильм 2021 года
«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» фильм 2024 года // Андрей Маркушев
Андрей, вот последний который в кино идет , да уже вышел в 4к в дюбляже ? // The Trees
Андрей, веб Рип , с 10 мегабитами битрэйта и даже не фулл хд, чел ты истинный извращенец, минимум 4 к и битрэйт 25 мегабит! В 2к24 ! Я фильмы смотрю на телеке за 500 к рублей ! 75" , 4к какой нафиг вебрип, ты истинный скуф // The Trees
The, оба в 1080p, 5 мбит битрейт, дубляж.
Не в 4к, к сожалению.
Считай меня кем хочешь, хоть любовником твоей мамы😄 // Андрей Маркушев
Я в эти игры не играю из-за одной только дебильной рожи ГГ. Что хорошего там может быть?
Даже судя по обзорам эти игры не идут ни в какое сравнение с играми про того мощного и харизматичного Старкиллера из SW: Unleashed
SW: Unleashed была довольно посредственной игрой хоть и с не плохим на момент выхода визуалом.
Можно долго спорить какая игра по ЗВ лучше
У каждого своя игра на первом месте кто то любит дилогию Unleashed кто то дилогию Kotor кто то дилогию Jedi и так далее
Да там актеришко и сам зашкварный, снимался раньше в каком то задрипанном серике в роли гея, где в открытую сосался с другим мужиком. За это, видимо, и взяли.
С персонажами РВ - Катарном, Реваном и Мареком - его даже сравнивать бессмысленно. Очевидно, что он с ними даже рядом не валялся.
Впрочем, какой канон, такие и герои.
Задрипанном серике)))
Да вы, батенька - ДЭБИЛ)
Порвался?