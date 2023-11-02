По словам владельца компании From Software, разработка DLC для Elden Ring "идет гладко"

Разработка грядущего расширения Elden Ring "идет гладко".
Это утверждает материнская компания From Software - Kadokawa, которая представила краткую информацию о DLC в своих последних результатах финансовой деятельности, опубликованных в четверг.
"Сроки выхода DLC для Elden Ring пока не объявлены, но разработка идет гладко", - заявила компания.
Позднее в ходе вопросов и ответов компания добавила: "В настоящее время мы активно работаем над созданием DLC для Elden Ring, но на данный момент мы не объявим дату выхода".
Дополнение Shadow of the Erdtree, было анонсировано в феврале, однако дальнейшие подробности о DLC пока не подтвердились.
Elden Ring была выпущена для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК в феврале 2022 года и стала одной из самых продаваемых игр года.
наконец-то хоть что-то достойное внимания
О да, прям очень достойное, достойней неё будет только наверное "Старфилд"))). Хотя может наконец завезут в кое-то веке нормальный сюжет и его повествование, графику поправят, а то ощущение такое, что её должны были выпустить лет так 10 назад(в Nioh хотя-бы графоний был приятный, а тут и этого нет), вообще стимула играть нет в такое... Она выстрелили только потому что ковид был, вышла во времена переносов и отсутствия новых игр, так что не зря говорят "На безрыбье и рак рыба"...
длс через 2 года, это чет кринж
Таковы тренды. Спасибо, что на релизе не разваливалась. Как Киберпанк тот же, да и ДЛЦ его тоже не скоро подъехало
Они вообще не планировали DLC, а увидев успех игры поняли что фанаты будут недовольны что такой успешный проект оставили без нового контента. Разработчики сами это сказали
кринж, это кибервысер, который и через два года работает кривее некуда.
ребят я очень хочу поиграть мне нравиться атмосфера но она очень сложная, с чего начать? Я не знаком с соулслайками. Сколько раз качал бомбил и удалял
лично я с Elden Ring и начал) и с кайфом его прошел
воспринимай поражения как обычное дело. И вместо бомбежки лучше подумай о том, что надо еще подкачаться или тактику изменить и т.д. В этом и есть кайф таких игр, т.к. они бросают челлендж, но ты в итоге все-равно приходишь к победе (рано или поздно)
Именно элден качал и бомбил или солслайки вцелом? Самое главное своевременный кач и точка оружия, что бы не проседать. Погугли где колокольные сферы для покупки заточек разбросаны, там одна сфера на локу, тогда сможешь покупать в хабе заточки под уровень локи в которой находишься.
Вообще муторно советы давать) если сложно то смотри гайды и гугли нужные предметы, в игре тебе так просто о них не расскажут)
Бери мага в качестве класса, ставь читы на бесконечную ману и выносливость, и игра сразу станет комфортней. Еще мод поставить на снятие лока в 60 фпс и мод на удаление автоцентровки камеры.
я бы сказал что элден ринг самая легкая игра Хидетаки, даже легче Бладборна, из за постоянного желания исследоваить, к каждому босу я приходил перекачем, проблема возникла только на Малении
За что минусы ставите человеку, школьники злобные? Игры этой студии довольно просто понять, стоит только привыкнуть к тому, как именно игра тебя направляет. Если тебя раз за разом где-то отрывают голову, значит тебе стоит попробовать пойти в другую сторону и попробовать на зуб монстров там. А в остальном, как работают механики предметов и т.д. и т.п. можно на ютубе глянуть пару видосов, не высшая математика ни разу
Они походу вторую игру лепят, а не длс :D
если смотреть на игру, длц будет больше фаркрая)))
Да я уверен что они лепят контента на 100+ часов) это же фромы, не удивлюсь если будет больше самой игры
Длс для 1,3 дарков, и бладборна были на порядок качественнее, чем даже основная игра. Очень не хотелось бы, чтобы эта тенденция прерывалась. Так что пусть делают столько времени, сколько им надо.
Ну, в третьем дарке только город за стенкой был каким-то странным, а в ББ маловато, хоть и качественно
Новость замечательная! Но ещё больше хотелось бы, чтоб сделали какое нибудь сюжетное дополнение для святого Секиро🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Где можно будет использовать тактику великих мастеров меча с горы Вудан😇
скоро будем кошмарить чидоров!
капуста рубится
дээлцэха мутится
Хорошо что я еще не играл в ER,до сих пор жду патчей и длс
Ну ты чудак) Уже все мастера меча давно прошли её!