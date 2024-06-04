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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
8.9 3 076 оценок

В SnowRunner стартовал 13-й сезон, который добавляет регион Казахстана

AceTheKing
Новости

Сегодня студия Saber Interactive объявила о выпуске обновления 30.0 "Копай и бури" (Dig & Drill) на всех платформах для SnowRunner, которое означает старт 13-го сезона в игре. Ключевые особенности обновления:

  • Новая карта площадью 2 км², которая расположена в Алматинской области: суровый отдаленный уголок Казахстана, где широкие горные хребты соседствуют с густыми хвойными лесами и гигантскими карьерами.
  • Две новые машины: полноприводный 8-колесный грузовик PLAD 450, подходящий для всех задач, и внедорожник AAC-58DW, который преодолеет любую поверхность благодаря своей устойчивости.
  • Новые задания: помогите местной администрации восстановить шахтерскую инфраструктуру. Вам предстоит провести геологическую разведку, отстроить грузовой аэропорт, доставить оборудование и транспортировать ценные ресурсы.

Так же студия представила полный список изменений в обновлении 30.0.

Новый контент

  • [DLC] «Алматинская область» — новый регион в Центральной Азии, состоящий из одной карты в Казахстане.
  • [DLC] Новые грузовики: AAC-58DW, PLAD 450.
  • [DLC] Новые модули: бортовая платформа PLAD.
  • Новый дизайн AWMG AC1610 и AWMG TX-340.

Улучшения транспорта

Azov 67096 Atom

  • Изменен центр тяжести кабины Azov 67096 Atom.
  • Настроена комбинация миникрана и высокого/низкого седла.
  • Исправлены конфликты между модулями грузовика и прицепами.

Грузовики и модули Tatra

  • Изменен центр тяжести Tatra FORCE T815-7.
  • Исправлена неисправность в подвеске Tatra FORCE T815-7.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые модули сдвигались при установке выхлопных труб на Tatra FORCE T815-7.
  • Изменены центр тяжести и физика платформы-эвакуатора Tatra FORCE T815-7.
  • Изменен вес рампы платформы-эвакуатора Tatra FORCE T815-7.
  • Устранен конфликт между крыльями и погрузочным краном Tatra FORCE T815-7.
  • Устранена коллизия между краном и запасным колесом/выхлопной трубой Tatra PHOENIX.
  • Добавлена возможность установки крана вместе с бортовой платформой на Tatra PHOENIX.
  • Добавлено пространство под погрузочный кран TAT-12; внесены небольшие изменения в физику опор крана.
  • Добавлены крепления для канистр под кабиной Tatra FORCE T815-7.

Другие улучшения

  • Исправлено освещение багажника на крыше Navistar 5000-MV.
  • Исправлено положение колес тракторного модуля-культиватора, теперь они находятся строго на поворотных кулаках.
  • Добавлена автоматическая лебедка для TUZ 108 Warthog.
  • Исправлен вес уникальных колес Step 39331 Pike.
  • Добавлен еще один размер шин для Jeep CJ7 Renegade, Jeep Wrangler, Land Rover Defender 110, Land Rover Defender 90, Step 33-64 Crocodile, Step 39331 Pike.
  • Исправлена ошибка, связанная с отсутствием модулей Western Star 47X NF 1424.
  • Исправлена ошибка, из-за которой стекло внутри кабины Ford F 750 (AWMG TX-340) отображалось некорректно.
  • Исправлен индикатор топлива на приборной панели Burlak 6x6.
  • На Western Star 47X NF 1430 теперь можно установить кран-лесопогрузчик ЛП-4 и средний модуль лесовоза.
  • На Western Star 47X NF 1424 теперь можно установить малый погрузочный кран.
  • Исправлен цвет обивки в кабине Western Star 57X.
  • Исправлен вес некоторых сверхтяжелых колес.
  • Исправлены ошибки, связанные с совместимостью грузовиков с некоторыми прицепами.
  • Kirovets K-7M и Caterpillar 770G больше не получают урон водой до того, как уровень воды достигает шноркеля.
  • Исправлена ошибка, из-за которой грузовики со сломанной подвеской подпрыгивали.
  • Исправлено отображение лобового стекла AWMG AC1610.
  • Добавлена отсутствующая ось Azov 5319.

Кооперативный режим

  • Исправлена ошибка, из-за которой клиент не мог заправиться, если хост сессии был на другой карте.
  • Исправлена ошибка, из-за которой клиент не мог пополнить топливо на заправке при использовании грузовика другого игрока.
  • Исправлена рассинхронизация пожарной цистерны при попытке передать воду между игроками.
  • Исправлена ошибка, из-за которой счетчик воды любого прицепа с пожарной цистерной не обновлялся в реальном времени.
  • Исправлена ошибка, из-за которой клиент не мог починиться с помощью модуля после того, как восполнил запас запчастей в ремонтной зоне, если хост сессии был на этой же карте.
  • Исправлена ошибка в кооперативном режиме, из-за которой у гостя сессии вылетала игра при перемещении в другой регион, если модуль геологоразведки был включен.

Прочие изменения

  • Исправлена ошибка, из-за которой меню настроек было невозможно закрыть после нажатия на пункт «Пропустить обучение», если новое сохранение было создано поверх старого.
  • Исправлена ошибка, из-за которой модель водителя деформировалась после удара о стену на высокой скорости.
  • Исправлена ошибка, при которой сообщение о блокировке грузовиков в «Магазине грузовиков» не соответствовало причине отказа в покупке.
  • Исправлены неправильные награды за задание «Сеновал в горах» на карте «Реактивная зона».
  • Исправлена ошибка, из-за которой DLC-колеса на размещенных грузовиках не переходили в фантомный режим, если у игрока не было дополнения Jack of All Treads Tire Pack.
  • Исправлена ошибка в регионе «Северная Каролина», из-за которой после завершения контрактов «Электросеть» и «Электропоток 1» зона использования генератора снова отображалась, как если бы контракты не были завершены.
  • Исправлена ошибка, из-за которой выводимый из гаража грузовик застревал в грузовике, уже размещенном на выходе из гаража.
  • Исправлены вылеты при использовании мода на деньги.
  • Добавлена поддержка рулей MOZA.
  • Различные исправления рулей Logitech.
  • Исправлены ошибки, связанные с переносом сохранений на портале PROS.
  • Исправлены многочисленные проблемы с интернет-соединением.
  • Исправлены многочисленные вылеты.
  • Различные исправления коллизии.
  • Различные визуальные исправления.
  • Исправления локализации.

SnowRunner доступна на PC (Windows и Mac), PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sider999
10
Zloy_Parkur
2
stolas

Ага. И как же купить этот 13 сезон в епике, если контент не доступен в вашем регионе...

0
Анна Кранцове

Он бесплатно идет . как и 12 сезон покупать его не надо проблема ща в том что они отобрали все сезоны с 2 по 13

-1
Footmob

Недавно добрался до этой игры... В соло закрыл Мичиган... До Казахстана доберусь не скоро)))

0
mrKAB2N

Не, спасибо разрабам за то что убрали игру из Стима для РФ, хотя даже издатель Фокус таким не занимается!

0
sergeu78

Надо еще Афганистан времён 80-х

-2
Анна Кранцове

Гайз расходимся это развод у меня все сезоны отобрали которые даже я покупала снова косяк разрабов

-4
Гемор

в игру не играл и не забираюсь, но казахи молодцы, что развивают проэкт

-8