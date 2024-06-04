В SnowRunner стартовал 13-й сезон, который добавляет регион Казахстана

Сегодня студия Saber Interactive объявила о выпуске обновления 30.0 "Копай и бури" (Dig & Drill) на всех платформах для SnowRunner, которое означает старт 13-го сезона в игре. Ключевые особенности обновления:

Новая карта площадью 2 км², которая расположена в Алматинской области: суровый отдаленный уголок Казахстана, где широкие горные хребты соседствуют с густыми хвойными лесами и гигантскими карьерами.

суровый отдаленный уголок Казахстана, где широкие горные хребты соседствуют с густыми хвойными лесами и гигантскими карьерами. Две новые машины: полноприводный 8-колесный грузовик PLAD 450, подходящий для всех задач, и внедорожник AAC-58DW, который преодолеет любую поверхность благодаря своей устойчивости.

полноприводный 8-колесный грузовик PLAD 450, подходящий для всех задач, и внедорожник AAC-58DW, который преодолеет любую поверхность благодаря своей устойчивости. Новые задания: помогите местной администрации восстановить шахтерскую инфраструктуру. Вам предстоит провести геологическую разведку, отстроить грузовой аэропорт, доставить оборудование и транспортировать ценные ресурсы.

Так же студия представила полный список изменений в обновлении 30.0.

Новый контент

[DLC] «Алматинская область» — новый регион в Центральной Азии, состоящий из одной карты в Казахстане.

[DLC] Новые грузовики: AAC-58DW, PLAD 450.

[DLC] Новые модули: бортовая платформа PLAD.

Новый дизайн AWMG AC1610 и AWMG TX-340.

Улучшения транспорта

Azov 67096 Atom

Изменен центр тяжести кабины Azov 67096 Atom.

Настроена комбинация миникрана и высокого/низкого седла.

Исправлены конфликты между модулями грузовика и прицепами.

Грузовики и модули Tatra

Изменен центр тяжести Tatra FORCE T815-7.

Исправлена неисправность в подвеске Tatra FORCE T815-7.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые модули сдвигались при установке выхлопных труб на Tatra FORCE T815-7.

Изменены центр тяжести и физика платформы-эвакуатора Tatra FORCE T815-7.

Изменен вес рампы платформы-эвакуатора Tatra FORCE T815-7.

Устранен конфликт между крыльями и погрузочным краном Tatra FORCE T815-7.

Устранена коллизия между краном и запасным колесом/выхлопной трубой Tatra PHOENIX.

Добавлена возможность установки крана вместе с бортовой платформой на Tatra PHOENIX.

Добавлено пространство под погрузочный кран TAT-12; внесены небольшие изменения в физику опор крана.

Добавлены крепления для канистр под кабиной Tatra FORCE T815-7.

Другие улучшения

Исправлено освещение багажника на крыше Navistar 5000-MV.

Исправлено положение колес тракторного модуля-культиватора, теперь они находятся строго на поворотных кулаках.

Добавлена автоматическая лебедка для TUZ 108 Warthog.

Исправлен вес уникальных колес Step 39331 Pike.

Добавлен еще один размер шин для Jeep CJ7 Renegade, Jeep Wrangler, Land Rover Defender 110, Land Rover Defender 90, Step 33-64 Crocodile, Step 39331 Pike.

Исправлена ошибка, связанная с отсутствием модулей Western Star 47X NF 1424.

Исправлена ошибка, из-за которой стекло внутри кабины Ford F 750 (AWMG TX-340) отображалось некорректно.

Исправлен индикатор топлива на приборной панели Burlak 6x6.

На Western Star 47X NF 1430 теперь можно установить кран-лесопогрузчик ЛП-4 и средний модуль лесовоза.

На Western Star 47X NF 1424 теперь можно установить малый погрузочный кран.

Исправлен цвет обивки в кабине Western Star 57X.

Исправлен вес некоторых сверхтяжелых колес.

Исправлены ошибки, связанные с совместимостью грузовиков с некоторыми прицепами.

Kirovets K-7M и Caterpillar 770G больше не получают урон водой до того, как уровень воды достигает шноркеля.

Исправлена ошибка, из-за которой грузовики со сломанной подвеской подпрыгивали.

Исправлено отображение лобового стекла AWMG AC1610.

Добавлена отсутствующая ось Azov 5319.

Кооперативный режим

Исправлена ошибка, из-за которой клиент не мог заправиться, если хост сессии был на другой карте.

Исправлена ошибка, из-за которой клиент не мог пополнить топливо на заправке при использовании грузовика другого игрока.

Исправлена рассинхронизация пожарной цистерны при попытке передать воду между игроками.

Исправлена ошибка, из-за которой счетчик воды любого прицепа с пожарной цистерной не обновлялся в реальном времени.

Исправлена ошибка, из-за которой клиент не мог починиться с помощью модуля после того, как восполнил запас запчастей в ремонтной зоне, если хост сессии был на этой же карте.

Исправлена ошибка в кооперативном режиме, из-за которой у гостя сессии вылетала игра при перемещении в другой регион, если модуль геологоразведки был включен.

Прочие изменения

Исправлена ошибка, из-за которой меню настроек было невозможно закрыть после нажатия на пункт «Пропустить обучение», если новое сохранение было создано поверх старого.

Исправлена ошибка, из-за которой модель водителя деформировалась после удара о стену на высокой скорости.

Исправлена ошибка, при которой сообщение о блокировке грузовиков в «Магазине грузовиков» не соответствовало причине отказа в покупке.

Исправлены неправильные награды за задание «Сеновал в горах» на карте «Реактивная зона».

Исправлена ошибка, из-за которой DLC-колеса на размещенных грузовиках не переходили в фантомный режим, если у игрока не было дополнения Jack of All Treads Tire Pack.

Исправлена ошибка в регионе «Северная Каролина», из-за которой после завершения контрактов «Электросеть» и «Электропоток 1» зона использования генератора снова отображалась, как если бы контракты не были завершены.

Исправлена ошибка, из-за которой выводимый из гаража грузовик застревал в грузовике, уже размещенном на выходе из гаража.

Исправлены вылеты при использовании мода на деньги.

Добавлена поддержка рулей MOZA.

Различные исправления рулей Logitech.

Исправлены ошибки, связанные с переносом сохранений на портале PROS.

Исправлены многочисленные проблемы с интернет-соединением.

Исправлены многочисленные вылеты.

Различные исправления коллизии.

Различные визуальные исправления.

Исправления локализации.

SnowRunner доступна на PC (Windows и Mac), PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.