Слух: Shadow of the Erdtree выйдет к юбилею Elden Ring в феврале, а второе расширение может появиться в 2025 году

Несмотря на отсутствие конкретной информации, похоже, что расширение Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет запущено в феврале, согласно недавнему открытию внимательных пользователей.

Как сообщается в сообществе на Reddit, производитель Thrustmaster собирается выпустить новый лимитированный контроллер по мотивам популярной игры от FromSoftware в рамках сотрудничества с Bandai Namco.

Крайне интересным является упоминание о том, что контроллер выйдет вместе с DLC, запуск которого будет приурочен к юбилею базовой игры, а также о возможности появления еще одного дополнения в 2025 году, поскольку в просочившейся презентации также представлены дизайны контроллеров на основе Малении и Ранни.

Хотя все это может быть продуманной мистификацией, есть очень большая вероятность того, что все это реально, поскольку просочившиеся изображения с подробным описанием контроллеров и окна их релиза были оперативно удалены. Все повторные загрузки также быстро прекращаются. Тем не менее, мы должны воспринимать все с долей недоверия, пока не будет объявлена официальная дата выхода долгожданного DLC-расширения.

Elden Ring уже доступно на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.