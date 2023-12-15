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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.5 3 127 оценок

Слух: Shadow of the Erdtree выйдет к юбилею Elden Ring в феврале, а второе расширение может появиться в 2025 году

butcher69
Новости

Несмотря на отсутствие конкретной информации, похоже, что расширение Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет запущено в феврале, согласно недавнему открытию внимательных пользователей.

Как сообщается в сообществе на Reddit, производитель Thrustmaster собирается выпустить новый лимитированный контроллер по мотивам популярной игры от FromSoftware в рамках сотрудничества с Bandai Namco.

Крайне интересным является упоминание о том, что контроллер выйдет вместе с DLC, запуск которого будет приурочен к юбилею базовой игры, а также о возможности появления еще одного дополнения в 2025 году, поскольку в просочившейся презентации также представлены дизайны контроллеров на основе Малении и Ранни.

Хотя все это может быть продуманной мистификацией, есть очень большая вероятность того, что все это реально, поскольку просочившиеся изображения с подробным описанием контроллеров и окна их релиза были оперативно удалены. Все повторные загрузки также быстро прекращаются. Тем не менее, мы должны воспринимать все с долей недоверия, пока не будет объявлена официальная дата выхода долгожданного DLC-расширения.

Elden Ring уже доступно на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Лучше бы из этих ДЛС вторую часть собрали что ли... Как-то дофига ждать законченное издание.

-6
shadow_tengu

Мне кажется нет какого-то смысла сиквел пилить. Проще вселенную расширять другими медиапродуктами, по типу аниме-сериал, комикс, книга и тд.
имхо

3