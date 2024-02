В дополнении Elden Ring: Shadow of the Erdtree появится уникальная механика, напоминающая Sekiro: Shadows Die Twice

Предстоящее сюжетное расширение Shadow of the Erdtree для хардкорного экшена Elden Ring должно стать самым масштабным дополнением в истории студии FromSoftware. DLC принесет в открытый мир новую область для исследования, персонажей и глобальные события, а также подарит игрокам несколько уникальных механик. О некоторых из них геймдизайнер Хидетака Миядзаки рассказал во время разговора с журналистами из японского издания Famitsu.

Отвечая на вопрос о геймплейных нововведениях в Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Миядзаки намекнул на появление механики, отсылающей к другой хардкорной игре FromSoftware — Sekiro: Shadows Die Twice. По словам геймдизайнера, во время событий дополнения игроки получат возможность особенным образом повышать уровень персонажа. Сам процесс развития героя будет напоминать улучшение силы атаки в Sekiro: Shadows Die Twice. "Это что-то вроде отдельной от существующих уровней силы атаки, которая действует только в зоне DLC", поясняет разработчик.

Сила атаки в Sekiro означает, сколько урона игрок наносит врагам при каждой атаке, и это значение увеличивается по мере прохождения игры. По словам Миядзаки, цель добавления такой механики в DLC - предоставить игроку свободу решать, насколько сложной он хочет видеть игру даже на высоких уровнях.

В качестве еще одного важного нововведения в Shadow of the Erdtree разработчик упомянул новые виды оружия, заклинания и активируемые умения. В расширении будут представлены 8 новых видов оружия, а также дополнения к уже существующим. Некоторые из новых видов оружия будут более традиционными, например, японский дайто (длинный меч) и сакабато (меч с обратным хватом), а некоторые будут более необычными, например, дуэльный щит и метательные кинжалы.

Выход дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня для ПК, PS4, PS5 и Xbox серии X|S и Xbox One.