В дополнении Elden Ring: Shadow of the Erdtree появится уникальная механика, напоминающая Sekiro: Shadows Die Twice

Предстоящее сюжетное расширение Shadow of the Erdtree для хардкорного экшена Elden Ring должно стать самым масштабным дополнением в истории студии FromSoftware. DLC принесет в открытый мир новую область для исследования, персонажей и глобальные события, а также подарит игрокам несколько уникальных механик. О некоторых из них геймдизайнер Хидетака Миядзаки рассказал во время разговора с журналистами из японского издания Famitsu.
Отвечая на вопрос о геймплейных нововведениях в Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Миядзаки намекнул на появление механики, отсылающей к другой хардкорной игре FromSoftware — Sekiro: Shadows Die Twice. По словам геймдизайнера, во время событий дополнения игроки получат возможность особенным образом повышать уровень персонажа. Сам процесс развития героя будет напоминать улучшение силы атаки в Sekiro: Shadows Die Twice. "Это что-то вроде отдельной от существующих уровней силы атаки, которая действует только в зоне DLC", поясняет разработчик.
Сила атаки в Sekiro означает, сколько урона игрок наносит врагам при каждой атаке, и это значение увеличивается по мере прохождения игры. По словам Миядзаки, цель добавления такой механики в DLC - предоставить игроку свободу решать, насколько сложной он хочет видеть игру даже на высоких уровнях.
В качестве еще одного важного нововведения в Shadow of the Erdtree разработчик упомянул новые виды оружия, заклинания и активируемые умения. В расширении будут представлены 8 новых видов оружия, а также дополнения к уже существующим. Некоторые из новых видов оружия будут более традиционными, например, японский дайто (длинный меч) и сакабато (меч с обратным хватом), а некоторые будут более необычными, например, дуэльный щит и метательные кинжалы.
Выход дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня для ПК, PS4, PS5 и Xbox серии X|S и Xbox One.
Это огромный минус... Секиро худший высер жанра.
И возможно лучшая игра фромов
Я проходил абсолютно все игры фромов включая переиздания и ремейки, но секиро прошел один раз и больше не хочу, очень так себе.
там все 4 концовки по своему шедевры, одна из которых меняет смысл происходящего и меняет ласт босса, пройди еще на эту хотя бы, мб со второго раза зайдет))
таким играм надо давать шанс
я вот щас к примеру еле еле осиливаю второй раз ДС1 ремастер, и душно капец
Я сам секиро не осилил) я тащусь от соусов фромов и не только их. Но все их соулсы в ядре все одинаковые. А секиро другой, он этим и интересный.