В Elden Ring обнаружена оригинальная стартовая локация с альтернативным началом, имеющим чуть больше смысла

Датамайнер Elden Ring обнаружил альтернативную стартовую локацию и неиспользованные голосовые реплики, которые присутствовали в ранней версии игры.



Когда два года назад состоялся релиз, игрокам сразу же предстояло сразиться с боссом Приращенным отпрыском в Часовне ожидания, но независимо от того, победите вы или проиграете, ваш персонаж упадет со склона скалы и очнется в пещере. Это не совсем логично с физической точки зрения, поскольку вы не можете, ну, знаете, упасть в пещеру.



Ютубер и датамайнер Sekiro Dubi недавно обнаружил, что начальная сцена, в которой Мелина и Поток находят игрока в пещере, изначально происходила на песчаном пляже под Приморскими руинами, что более логично после падения со скалы.



В видеоролике ниже Sekiro Dubi восстанавливает оригинальную начальную точку и сшивает более подходящую начальную сцену, используя оставшиеся аудиоклипы. Ютубер даже находит путь с пляжа обратно в Часовню, поскольку в ранней сетевой тестовой версии игры телепорт находился неподалеку.

Надпись на карте из предрелизного сетевого теста также показывает, что рядом с пляжем планировался порт. В видеоролике говорится, что это "возможно, место, которое использовали Погасшие для прибытия из "Across The Sea Of Fog".



Пока игроки продолжают раскапывать прошлое Elden Ring, студия готовится выпустить следующую главу с грядущим расширением Shadow of the Erdtree 21 июня. Территория DLC, предположительно, больше Замогилья и плотнее, чем что-либо в каталоге студии.