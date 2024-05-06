Шестая часть культового приключения Broken Sword отложена

Создатель Broken Sword - Parzival's Stone, Чарльз Сесил, сообщил, что выход шестой части популярной приключенческой серии отложен.
В недавнем интервью Сесил пообщался с журналистами из WellPlayed. Легендарный создатель приключенческих игр сообщил, что из-за того, что Revolution Software сосредоточилась на предстоящем 4K-ремейке оригинальной игры серии Broken Sword - Shadow of the Templars, Parzival's Stone больше не планируется к выходу в 2024 году.
Этого не случится. Мы - небольшая команда. Должен сказать, и все говорят об этом в разговорах с руководством, но у нас действительно опытная небольшая команда, и работать с ней - настоящее удовольствие. Но, поскольку мы маленькие, мы тратим большую часть наших ресурсов и времени на Broken Sword 1 Reforged, чем на Broken Sword 6 в данный момент
Анонсированная на Gamescom 2023, Broken Sword - Parzival's Stone станет первой новой частью серии Broken Sword за более чем 10 лет. В ней наши любимые герои Джордж Стоббарт и Нико Коллард окажутся втянутыми в "ужасающий заговор, в котором участвуют жестокие охотники за сокровищами, зловещие средневековые кабалы и загадки квантовой физики". В игре присутствует то, что Revolution называет "супер 2D" визуальным оформлением, где нарисованные от руки фоны и 3D-геометрия сливаются воедино, придавая игре уникальный вид.