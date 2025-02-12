В сеть попала главная музыкальная тема Elden Ring: Nightreign

Пока поклонники FromSoftware ждут новых подробностей о Elden Ring: Nightreign, в сеть уже просочился один из ключевых элементов игры — её главная музыкальная тема. Один из пользователей поделился отрывком саундтрека, отметив его эмоциональную мощь и атмосферность.

Судя по опубликованному фрагменту, FromSoftware остаётся верна своему стилю. В основе саундтрека снова массивные оркестровые аранжировки, создающие эпическое и мрачное звучание, знакомое по предыдущим играм студии. Однако композиция всё же звучит по-новому, обещая ещё более напряжённую и трагичную атмосферу.

Этот саундтрек не просто поражает — он разрушает. Чистая, необузданная энергия в стиле культовых игр FromSoftware.

— пишет пользователь, выложивший отрывок.

Тем временем стартует закрытое бета-тестирование Elden Ring: Nightreign. Отобранные игроки уже получают коды на участие в сетевом тесте, который пройдёт с 14 по 16 февраля в несколько сессий.

Elden Ring: Nightreign выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X и ПК в 2025 году, но точная дата релиза пока не объявлена. Ожидается, что она станет известна уже совсем скоро, возможно, она будет объявлена на сегодняшней State of Play.